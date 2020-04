Nono: "Aquí no es como en España e Italia"

El jugador andaluz José Antonio Delgado 'Nono', formado en el Real Betis y que milita en el Slovan de Bratislava, declaró este lunes que en Eslovaquia "la cosa está tranquila, dentro de lo que cabe", y "la gente hace vida normal", si bien "no se sale tanto como antes" por la pandemia de coronavirus.

El mediocentro, famoso muy a su pesar por el penalti fallado contra el Sevilla en el derbi europeo, declaró a Efe que los habitantes de la capital de este país centroeuropeo "salen a la calle, hacen ejercicio y hay mucha trabajando", aunque precisó que la Policía eslovaca "multa a las personas que vayan por la calle sin mascarilla".

El centrocampista de El Puerto de Santa María (Cádiz) explicó que, "en las dos o tres primeras semanas" del confinamiento, "la gente se asustó, pero enseguida volvió más o menos la normalidad", tomando "precauciones", como el uso de "mascarillas y guantes". El también ex futbolista de Betis, Sandhausen (Alemania), Elche, UCAM Murcia y Diosyori (Hungría), de 27 años, destacó que "no hay muchos infectados en el país", ya que las autoridades de Eslovaquia "cerraron las fronteras y los aeropuertos a tiempo", motivo por el cual no "están tan mal como en España o Italia" ahora.

"Si pudiera irme a otro país, no lo haría, porque aquí hay mucha seguridad. No hay muchos infectados", añadió el portuense, que jugó medio centenar de partidos oficiales con el primer plantel heliopolitano entre los años 2012 y 2014.

Nono ignora "cuándo se va a reanudar la competición" en Eslovaquia, ya que "se están tomando precauciones" y "se entrena junto a dos o tres personas como máximo". Además, advirtió de que se están produciendo problemas económicos de calado en clubes como el Zilina, "que va segundo" en la Liga y "echó hace poco a quince jugadores porque no hubo acuerdo a la hora de aplicar un ERTE; se liquidó el club".