Junior: su primer año en Barcelona, Setién, su amistad con Ansu...

"Quiero demostrar el jugador que verdaderamente soy y por el que se me fichó, que todavía no se ha visto". Junior Firpo no está viviendo su mejor temporada. Pese a que ha tenido más oportunidades en el Barcelona de las que en un principio pudo soñar gracias a las lesiones de Jordi Alba, la intermitencia provocada por sus propios problemas físicos ha hecho que no haya rendido como a él le hubiera gustado, lo que ha provocado que su nombre apareciera entre los posibles candidatos a salir de Can Barça el próximo verano.

En los últimos meses, con Setién al mando, ha dado un paso adelante, ha sido siempre convocado -pese a estar la mayoría de las veces en el banco- y, desde que regresara al Villamarín el pasado 9 de febrero en el once inicial, ha sido titular en tres de los cinco últimos encuentros ligueros. Ahora, ha llegado su enésimo parón en la temporada, en este caso provocado por una pandemia que tiene al fútbol mundial en vilo.

El hispano-dominicano comentaba desde su casa en los medios del Barça cómo está viviendo este confinamiento, cómo ha vivido sus primeros meses tras salir del Real Betis y lo que espera lograr en un futuro.

Sus primeros meses en el Barça:

"No han sido fáciles para mí, con una pequeña lesión cuando estaba en el mejor momento. Siempre quiero ser positivo, llego a un club nuevo y una ciudad nueva con grandísimos jugadores, estoy en el periodo de adaptacion. Tengo muchas ganas de volver a entrenar y jugar. Quiero demostrar el jugador que verdaderamente soy y por el que se me fichó que todavía no se ha visto".

Ansu Fati, un 'sevillano', su mejor amigo

"Ansu es con el que mejor me llevo, nos gusta mucho bailar, estamos todo el día mandándonos bailes por Instagram, hemos creado mucha afinidad".

Setién, uno de sus mentores:

"Mi relación con él es buena. Él fue el primer entrenador de la elite que confió en mí al subirme del filial en el Betis. Y me dio esa confianza. El destino nos ha cruzado en Barcelona, sigue siendo la misma persona, pero la situación es distinta".

Qué vestuario se ha encontrado:

"La relación es muy buena, con jugadores que han ganado tantas cosas. Siempre intentan que el ambiente sea bueno".

¿Qué jugador le ha sorprendido?:

"Arturo Vidal era lo contrario a lo que pensaba. Lo ves con la cresta, con tatuajes, que parece un guerrero y luego es un cacho de pan, y buena persona. Siempre haciendo de reír a los demás. El que más me sorprendió".

De Sevilla a Barcelona:

"Me gusta bastante, aunque viviese en Sevilla, yo soy de Málaga y creo que tiene parecido por el turismo, el clima, la playa... Estas ciudades me gustan mucho. Es grande y lo que mejor tiene es que he ganado en calidad de vida. En Sevilla era complicado pasear con mi mujer y mi familia, y en Barcelona la gente guarda más las distancias".

Cómo lleva el confinamiento:

"Estoy en contacto con Antonio, el preparador físico. Cada día nos pasa la rutina del día siguiente y de toda la semana. Hago sesiones con mi mujer de vez en cuando. También tengo dos amigos que les gusta mucho el crossfit, los llamo y hago un par de entrenamientos. Pero sobre todo para jugar al monopoly o al parchís. Me pico con mi mujer para ver quien hace mejores tiempos en los entrenamientos".

Una dieta para no coger peso:

"La idea es comer menos hidratos de carbono. Sigo un poco el plan que tenía antes con la dietista del club. Por suerte, no soy un jugador que coja peso fácilmente. Cocina mi mujer, pero con esto -la pandemia- he hecho un par de platos y no se me dan del todo mal. He hecho una paella de marisco y un poco de repostería, una tarta de zanahoria, unas torrijas... No salieron mal".