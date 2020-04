Bartra: "En el Betis disfruto mucho más de las victorias"

Este jueves se cumplían seis años de uno de esos clásicos que hizo historia y que se recordarán, entre otras cosas, por un gesto técnico de mucha calidad de Gareth Bale sobre el ahora bético Marc Bartra. Para recordar aquella final de Copa que terminó llevándose el Madrid, dos protagonistas aquella noche, Iker Casillas y Marc Bartra, autor del gol del conjunto culé, se citaron en Instagram, una charla que sirvió también para que dos amigos se pusieran al día y charlasen de sus cosas.

De esta forma, el ahora verdiblanco reflexionaba sobre lo que valora ahora un triunfo. "En el Betis he aprendido lo difícil que es ganar, lo que es competir. Porque aquí se iguala todo. En el Barcelona y en el Dortmund, que están más acostumbrados a ganar, es más fácil. Aquí en el Betis lo vives más. En el Barça, teníamos a Leo (Messi) que en un partido rarito aparecía una vez, marcaba y victoria. Ahora he aprendido a vivir el fútbol de otra forma y a disfrutar mucho más las victorias".

En cuanto a la difícil situación que atraviesa el país, con el Estado de Alarma decretado y terminando ya la quinta semana de confinamiento, Bartra le confesaba a su compañero de selección que lo está llevando "mejor de lo que pensaba". "Ya sabes que somos familia numerosa, dos niñas y el niño, y bueno, lo vamos llevando poco a poco. Gala ya tiene 5 años y es más mayor y tiene más consciencia, pero vamos llevándolo".

Detallaba el central catalán su día a día, que poco tiene que ver con la rutina que llevaba antes de estallar toda la crisis del coronavirus. "Por las mañanas entrenamos, el Betis nos está mandando ejercicios para seguir en forma. Vamos cada día metiéndole duro, pero no es lo mismo. Se echa de menos el día a día con los compañeros. Por lo demás, vamos focalizando todo e intentando disfrutar de la familia lo que se puede".

Por último, Bartra le confesaba a Casilla lo duro que fue para él su experiencia en Alemania. "Es totalmente diferente. Salgo de mi zona de confort, donde he estado toda la vida. Yo sabía que era una apuesta arriesgada, valiente. Es una cultura y una liga muy diferente. Llego el primer día al vestuario, y yo pensaba que iban a hablar en inglés, que yo algo manejo, pero entra Tuchel y empieza a hablar en alemán. Yo miraba a Gonzalo Castro y no entendíamos nada. Pensaba que si había movido a toda mi familia me tenía que poner las pilas para aprender alemán o al menos el vocabulario futbolístico. También Meli (su mujer) me ayudó mucho, tener a la familia en estos casos es una ayuda muy importante. Al final, es una experiencia y hay que valorarlo", concluía Bartra.

Por su parte, Casillas destacó a otro bético, con el que mantiene una buena relación tras coincidir ambos en el Oporto. "Es muy buen tío. En el Porto, yo los tenía a él y a Alberto Bueno enfrente. Y como a Tello le gusta tanto el cante, le miraba porque a Bueno le tocaba el muslo como si fuera una pandereta. Y luego, cuando cogió más confianza conmigo, hizo igual. Al principio, muy comedido y educado, pero cuando pierde la vergüenza, no veas".