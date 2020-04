El reencuentro telemático de Joaquín y 'Hulio'

Joaquín, a lo largo de su dilatada trayectoria, ha dejado huella y amigos por los vestuarios que ha pasado. Uno de ellos es el brasileño Julio Baptista, con el que coincidió en el Málaga, dejando para el recuerdo un momento durante una entrevista que se hizo viral, aquel cuando el portuense, a la pregunta de qué hobby le gustaba, contestó que el tenis. Baptista no pudo contener la risa, señalando: "No ha jugado al tenis en su vida y dice el tenis€", a lo que Joaquín respondió: "No se ni coger una raqueta, Hulio".

Aquel momento quedó para el recuerdo, fruto de una amistad que aún perdura. "Julio, estás trabajando más que cuando eras futbolista, ¿eh? Estás muy exigente como entrenador", señaló entre risas Joaquín durante su intervención en 'El Partidazo de Movistar', en #Vamos, cuando el ex jugador del Sevilla y del Real Madrid indicó que tiene la agenda diaria muy apretada, entre ejercicios físicos para mantenerse en forma y su trabajo como técnicos del Juvenil del Valladolid, preparando telemáticamente los entrenamientos y estando en permanente contacto con su cuerpo técnico y jugadores.

El cariño y admiración entre Joaquín y Baptista es recíproco. "Alguno no, hay varios", respondió entre bromas el brasileño cuando le preguntaron si hay alguno como Joaquín, antes de hablar en serio sobre su excompañero en el Málaga: "Siempre ha sido muy profesional. Tiene una forma de ser única, muy alegre, que contagia a todo el vestuario, pero en el campo se transforma como futbolista. Ahí se acaban las bromas y trabaja como un auténtico profesional".

Joaquín, que ha reconocido que se le está haciendo muy largo el confinamiento, contó también cómo transcurre su día a día. "Mi vida es más tranquila", contestó, agregando que: "Me levanto temprano, entrenamos y hacemos los ejercicios que nos mandan desde el club y por la tarde es verdad que la tengo más despejada y puedo estar con las niñas. Que realmente tampoco se puede decir que sea tranquila, pero sí se hace más amena".

Con su habitual sentido del humor, apuntó también que se ha puesto el delantal. "He aprendido a planchar, a cocinar, a hacer las camas... El otro día hice un lomo al whisky... que no llevaba whisky, llevaba cognac, pero me quedó de categoría... Algún postrecito. Aunque no me va a dejar entrar en la cocina porque dice que luego tiene que estar una hora limpiando de cómo lo pongo todo", respondió entre bromas.