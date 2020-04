Lo Celso: en el momento justo

El Tottenham ejerció la opción de compra sobre Lo Celso, quien llegó cedido del Betis, poco antes de que el coronavirus causara estragos en el fútbol.



El coronavirus, convertido en pandemia y en crisis económica, marcará un antes y un después en nuestras vidas, y también en la del mundo del fútbol. La paralización de las competiciones, los ERTE y rebajas salariales a las primeras plantillas de prácticamente todos los grandes clubes de Europa y las pérdidas en ingresos por televisión, entre otros aspectos, han hecho tambalear los cimientos de una industria que, una vez más, ha demostrado vivir en una auténtica burbuja que al mínimo envite amenaza con pincharse.

De ahí que no sea de extrañar que sean muchas las voces que vaticinan un cambio radical en el fútbol desde el próximo mercado. Hay quien teme ya una quiebra técnica de la industria si no se consigue que esta temporada se finalice o si la siguiente empieza a puerta cerrada y se pierde el dinero de las taquillas. Roures, administrador de Mediapro, ya habla en España del adiós a los "fichajes de cien millones". En Francia, por su parte, ha sido el eurodiputado Daniel Cohn-Bendit quien ha utilizado el ejemplo de Mbappé, estrella del PSG, para avisar del peligro: "Mañana, tras la crisis del coronavirus, no valdrá más de 35 ó 40 millones en lugar de 200". "¿Y quién podrá comprarlo?", continúa el político en una columna publicada en el 'Ouest France', donde vaticina que "esta crisis limpiará la irracionalidad del deporte profesional".

Una perspectiva, quizá, algo extremista, pues reduce el valor de Mbappé a una quinta parte, en el mejor de los casos, pero que pone de manifiesto hacia donde va el balompié en un futuro próximo, así como la importancia de los tiempos en el mismo. Algo que entienden muy bien en Heliópolis, donde el verano pasado cerraron la venta del argentino Giovani Lo Celso al Tottenham en lo que resultó una verdadera jugada maestra, a pesar de que las presiones del futbolista para salir con destino a Londres impidieran al Betis alcanzar los 60 millones que en primera instancia se pretendían.

En total, casi 50 kilos, después de que los ingleses hicieran efectiva en enero la opción de compra de la que disponían por el internacional argentino a cambio de 32 millones de euros, después de que en verano ya pagaran 16 por su cesión en lo que, a todas luces, era una venta aplazada, tanto en invierno como a final de la presente campaña, cuando disponían de otra opción por valor de 8 millones más; es decir, 40 kilos (más los 16 ya ingresados por la cesión).

Todo ello, tras un excelente rendimiento en su primera y única temporada como bético, tras ficharlo del PSG por 25 millones de euros. Los galos, eso sí, se guardaron el 20 % de una futura plusvalía.

¿Qué habría pasado si el Tottenham se hubiera esperado al final de la 19/20 para ejercer su opción de compra? Pues que tendría que haber pagado 8 millones de euros más, o no... Viviendo el mercado de fichajes una deflación nunca vista antes, el valor de Lo Celso seguramente sería bastante inferior ahora, por lo que los 'Spurs', seguramente, intentarían renegociarla a la baja, algo que se espera que esté a la orden del día en unos meses y que el propio Betis, incluso, podría jugar a su favor con nombres como Pedraza.

También estaría la posibilidad de que Lo Celso, finalmente, tuviera que reincorporarse de su cesión, tras no llegar a ningún tipo de acuerdo a la baja. Una magnífica noticia en lo deportivo, pero, seguramente, una gran complicación en lo económico. Tras haber renegociado los sueldos con la plantilla, el del argentino se sumaría a otros elevados como el de Fekir, el mayor salario de largo que se ha pagado en el Benito Villamarín...

La importancia de los tiempos en el fútbol, reiteran los que saben de la materia. Todo ello, lógicamente, sin que Betis ni Tottenham pudieran suponer la llegada de una pandemia como la actual.