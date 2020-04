"El Corinthians no me dejó ir al Betis"

Sin posibilidad de analizar el presente ni pensar en el futuro inmediato, ante la ausencia de competiciones oficiales, no son pocos los futbolistas que miran al pasado, recordando lo que pudo ser y no fue. Es el caso de Rafael Martiniano de Miranda, O conocido como Rafael Moura y actualmente en el Goiás.

En 2006, el fútbol brasileño estaba tan valorado que era extraño el futbolista canarinho que no recibía alguna oferta desde Europa. En el caso de este atacante de 1,86 metros, fueron dos clubes los que intentaron sacarlo de un Corinthians que se lo impidió.

"En la época del Coritnhians, recibí sondeos del Real Betis y el AC Milan. Y todavía me acuerdo, porque jugar en el Milan es el sueño de todo el mundo. Tengo incluso guardada su carta. Casi pregunté: '¿Estáis seguros de que os intereso?'. Fue una época fantástica, pero no pasó de eso", ha rememorado el punta en declaraciones a Esporte Interactivo.

"Lo del Betis llegó a ser oficial. Porque Ricardo Oliveira estaba saliendo del club y necesitaban otro delantero centro. Ahí el Betis venía en serio, pero no me liberaron. Y fue porque Tévez estaba siendo vendido y Nílmar se había lesionado. Me quedé como el único delantero que el Coritinhins tenía", explica Rafael Moura.

Tras salir del 'Timao', el punta jugó en Fluminense, Lorient, Locarno, Inter de Porto Alegre, Atlético Mineiro, Figueirense y América FG, antes de regresar al Goiás, donde suma 15 goles en 33 partidos con el Goiás, pese a ser ya muy veterano.