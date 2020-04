Jémez le abre la puerta del Rayo a Lainez... otra vez

La situación deportiva de Diego Laínez se ha convertido en el nuevo tema de discusión en México en los últimos días. Las críticas del técnico Miguel Herrera al jugador del Betis porque se habría dejado infuenciar por sus padres para firmar por los heliopolitanos causaron en un gran revuelo en el país norteamericano.

Luego, el propio atacante verdiblanco salió al paso de esas declaraciones para dejar claro que la decisión de fichar por el Betis fue exclusivamente suya y que además fue "la mejor decisión". Sin embargo, Herrera ha vuelto a defender su versión, asegurando que el jugador fue presionado por su padre para salir a Europa tras ganar con América el Apertura 2018.

"Yo lo único que he expresado todo el tiempo fue lo que viví, a mi Lainez no me va a engañar porque yo estuve ahí sentado, yo estuve ahí en las pláticas, luego me fui a entrenar, regresé y Santiago (Baños) me mantuvo al tanto de todo, no voy a engañar a nadie, ni quiero decir nada, sé que a Lainez le va a ir muy bien, yo lo único que siempre dije es que para mi se adelantó su proceso", quiso matizar el técnico mexicano.

"Claro que el papá estaba ahí presionando porque se quería ir, apenas terminamos de ser campeones, lo primero que le dijo Lainez a Mauricio Culebro fue 'Ya soy campeón, ya me quiero ir', ya traía la cabeza rodando muy rápido el muchacho. Él esta haciendo las cosas muy bien en el América, se estaba ganando la titularidad y terminó siendo titular el campeonato, y no fue titular porque yo estaba en contra de él, porque si yo hubiera estado en contra de él lo corró del equipo, fue titular porque trabajó y se rompió el alma pra ser titular", zanjó su técnico en las 'Águilas' en W Radio.



Jémez reconoce que lo quiere

Y en medio de todo este revuelo y cruce de declaraciones, ahora aparece el interés de otro equipo español por hacerse con sus servicios para darle todos esos minutos que no puede disfrutar en el Betis. Así, desde México desvelan el interés del Rayo Vallecano por un Diego Lainez al que conoce muy bien Paco Jémez, técnico rayista, que ya digirió al Cruz Azul en el torneo mexicano en 2017.

Un interés que el propio Jémez ha reconocido en declaraciones para ESPN. "De hecho, nosotros le pedimos la cesión al Betis, cosa que al final no pudo ser, pero sin ir más lejos yo quería que viniera el Rayo vallecano para este año, que estuviera con nosotros, pero no llegamos a un entendimiento y entonces no se pudo, o tal vez el jugador no lo ha creído conveniente pasar a una división menor a pesar de que no estaba jugando y no pudo ser, pero estaría encantado de que pudiera estar en mi equipo es un jugador excepcional", admitió el preparador cordobés, que pese a todo, no renuncia a la idea de poder convencerlo en el futuro: "Yo en mi equipo quiero buenos jugadores, entonces si existe la posibilidad en algún momento de poder coincidir, indudablemente lo haré y porque a mí me da igual que sea mexicano, polaco, alemán o brasileño, entiendo que es un buen jugador y lo quiero para mi equipo".