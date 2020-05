Conversaciones con el Barça para alargar el contrato de Aleñá

Al Betis, como al resto de equipos que tienen jugadores cedidos en sus plantillas, se les presenta un problema de cara a la vuelta a la competición y es que los contratos que les vinculan a éstos expiran, en la mayoría de los casos, el 30 de junio, fecha en la que se prevé que aún no haya concluido la temporada, cuyo arranque se estima que pueda ser para la segunda o tercera semana de junio.



En este punto, la FIFA acordó una serie de propuestas para intentar solventar estos problemas, sugiriendo la posibilidad de que los contratos se amplíen de forma extraordinaria hasta la conclusión real de la temporada, necesitando para ello la colaboración tanto de los jugadores como de los clubes. La AFE, por su parte, recomienda que se negocie cada caso de forma particular.



Sea como fuere, el Real Betis está avanzando en estas gestiones tanto con el Villarreal por Pedraza, como con el Barcelona por Aleñá. En ninguno de los casos parece que vaya a haber mayores problemas para que ambos se queden en el Betis más allá de lo que marcan sus actuales contratos, pero en el seno de estas conversaciones, los rectores heliopolitanos han aprovechado para solicitar al Barcelona la ampliación de la vinculación del centrocampista catalán más allá de esta temporada (termine cuando termine), según informa ABC.



En Heliópolis están muy contentos con el rendimiento ofrecido por el canterano azulgrana, que lo ha jugado prácticamente todo desde que llegó el pasado mes de diciembre. Además, entienden que aún tiene mucho margen de mejora y que en Can Barça tendrá complicado quedarse el próximo curso, por la elevada competencia que hay en el centro del campo.

Cuentan con la opinión en contra de Setién, que quiere contar tanto con él como con Riqui Puig, otro de los jugadores que interesan a la dirección deportiva bética, pero van a apurar sus opciones para intentar prolongar su contrato al menos una temporada más.



No lo tendrá nada fácil el Betis. Primero, porque, como se refería unas líneas más arriba, el técnico cántabro quiere contar con él el próximo curso, y segundo, porque en Barcelona no descartan usar al de Mataró como moneda de cambio en alguna de las operaciones que tiene prevista.