Joel, el positivo por coronavirus; Pedraza y Juanmi, con anticuerpos

Ya está confirmado. Y lo han hecho ellos mismo, en sus respectivas redes sociales. Joel Robles, Alfonso Pedraza y Juanmi Jiménez son los tres jugadores del Real Betis que, de uno u otro modo, se ha visto afectados por la COVID-19.



El portero madrileño, positivo en la prueba de PCR, deberá quedarse en casa. Así lo ha explicado él mismo, en un vídeo subido a Instagram y Twitter:



"Hola a todos, quería confirmar mi positivo en PCR coronavirus. Estamos muy bien, mi mujer con el embarazo, la niña pequeña está perfecta. Yo estoy asintomático y no tengo síntomas ni malestar en las últimas semanas. Seguiré entrenando en casa con las indicaciones del servicio médico. Os quiero decir que tengáis prudencia, yo soy responsable me he protegido y tengo el virus y pensad en vosotros en los que queréis ye n las peronas que están en primera línea velando por la seguridad de todos. Un abrazo a todos, no so relajéis".





La salud de todos es lo primero. ??? pic.twitter.com/K7ytzPbrct — Juanmi Jiménez (@juanmi9395) May 10, 2020

y se espera que den ya negativo pasados siete días. De este modo, lo ha explicado"Escribo estas líneas para confirmar que, según los test realizados en el club,. Por precaución, seguiré unos días trabajando desde casa. Por suerte, lo he pasado asintomático y mi mujer y el bebé que estamos esperando están en perfectas condiciones. Quiero agradecer a todas las personas que están batallando en primer línea contra el coronavirus y también quiero aprovechar para enviar un mensaje de responsabilidad. Yo soy el ejemplo de que, pese a salir siempre protegido y siguiendo las indicaciones de Sanidad, me contagié. Por ello, por favor, extremad las precauciones. El virus sigue ahí fuera. Gracias a todos por vuestros mensajes de apoyo".Y éste es el texto con el que ha puesto fin a las especulaciones"Hola a tod@s. Lo primero que quiero es deciros que me encuentro muy bien. También quiero agradeceros de corazón las muestras de interés y de apoyo que estoy recibiendo., por precaución/protocolo, voy a seguir entrenando unos días más en casa... Muy pronto estaré con vosotros, equipo!".