Tello: "Llegaremos en muy buenas condiciones al derbi"

Cristian Tello, futbolista del Real Betis, ha desvelado sus sensaciones tras los primeros días de entrenamientos individuales en la ciudad deportiva Luis del Sol. "Han sido tantos dias sin salir de casa, que cuando llegas a la ciudad deportiva y te encuentras todo lo que hay montado, cómo va la gente, que se te hace un poco raro. No sé el resto de clubes pero las medidas que ha adoptado el Betis son espectaculares", ha explicado el catalán en Deportes Cope Sevilla.

El jugador ha reconocido que se siente seguro en la ciudad deportiva, pero que sus dudas comienzan cuando haya que viajar para jugar fuera de casa. "Miedo se tiene está claro, con cualquier tontería te puedes contagiar pero tal y cómo llegamos a entrenar y cómo salimos, en la ciudad deportiva es muy difícil que nos podamos contagiar, la medidas que se han adoptado son muy buenas y todos las estamos llevando a la perfección. Cuando te pones a jugar se te olvida un poco todo, el miedo que yo tengo cuando se reanude LaLiga son los viajes, llegar a hoteles... eso sí que me da más respeto, podemos controlar lo que hacemos en casa y en la ciudad deportiva pero una vez se salga de ese perímetro sí que le tengo más respeto", admitió.

Pese a todo, las ganas de volver a los entrenamiento y de que éstos vayan avanzando está fuera de toda duda para el atacante heliopolitano. "Tenemos la ilusión de volver al dia a dia, de ver a tus compañeros aunque no puedas abrazarles ni estar cerca pero solo el pisar el césped, tocar el balón, ponerte las botas... Tenemos ganas de que todo vuelva a la normalidad y para la cabeza te ayuda muchísimo", ha dicho Tello, que también ha notado la diferencia de entrenar en casa y en la ciudad deportiva: "Es abismal pero hemos empezado muy fuerte, con mucha intensidad y llegaremos en muy buenas condiciones para el primer partido, el derbi".

Precisamente sobre el derbi contra el Sevilla también habló Tello, y sobre el hándicap que ha supuesto el parón de LaLiga tras el triunfo contra el Madrid: "Una victoria en casa ante el Madrid nos daba mucha confianza de cara al derbi para afrontar el partido confiando muchísimo en nosotros. Ahora estamos centrados en volver bien, en dar el máximo en los 11 partidos. El gol contra el Madrid me dio mucha confianza y esperemos que se reanuda para poder conseguir la primera victoria en el derbi".

Y es que Tello no duda de la profesionalidad de todos sus compañeros durante el confinamiento y cree que estarán listos para jugar en junio. "Todo este tiempo en casa hemos sido profesionales, hemos hecho nuestro trabajo de fuerza, el 12 de junio es una buena fecha para empezar, para nosotros entrenando así llegaríamos en muy buenas condiciones".

También aludió el futbolista verdiblanco a las situaciones de Joel, Pedraza y Juanmi, tras ser positivo por la covid-19 pero asintomático el primero y tener anticuerpos los otros dos. "No tenemos ninguna noticia, solo lo que dijeron en las redes sociales, lo importante es que están bien y no tienen ningún síntoma, esperamos que puedan volver cuando antes". También sobre Canales, que no se está ejercitando por otro motivo: "Hablé con él y tenía un resfriado, iba a esperar unos días más para incorporarse, apenas veo a tres jugadores del equipo cuando voy a la ciudad deportiva".

Por último, Tello dejo clara su intención de continuar en el Betis más allá de esta temporada. "Estoy muy a gusto aquí en el Betis, todo está bien, tenía muchas ganas de llegar a este club y sigo estando contento. Mi opción es seguir y cumplir mi contrato pero tendré que escuchar al club y sus necesidades también", finalizó.