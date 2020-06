Toda la verdad sobre el Betis y Hamari Traoré

El Betis ha detectado una necesidad incipiente en sus laterales, que abandonarán el diestro Barragán y, si no surte efecto la renegociación a la baja con el Villarreal, también el zurdo Pedraza. Además, los rumores sobre la posible marcha antes de tiempo de Emerson, especialmente intensos en todo este primer semestre de 2020, encendieron las alarmas en la planta noble del Benito Villamarín. Algo menos en el caso de Álex Moreno, pues, aparte de tener cuatro años más de contrato y una cláusula de 40 millones de euros, el interés de la Bundesliga y la Premier no se ha materializado todavía en propuestas en firme, si bien es cierto que en Heliópolis andan expectantes ante la posibilidad de que un 'Top 5' inglés realice un acercamiento de dos dígitos por el catalán que, a día de hoy, sería casi irrechazable.

El 'affaire Emerson' parece haberse enfriado. Recuperable mucho más barato por el Barcelona, la decisión culé ha sido la de que el paulista permanezca en la Avenida de La Palmera hasta 2021, como estaba previsto, con objeto de afianzar su revalorización y para que allí puedan allanar su aterrizaje, sobre todo en materia de fichas extracomunitarias. Un respiro para un Betis que, con el fin de cubrirse las espaldas, había avanzado en las negociaciones por un sustituto de garantías: Hamari Traoré. Con todo, según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, la convivencia del maliense y el brasileño en el lateral derecho verdiblanco es harto difícil.

Como se avanzó en estas páginas, el africano está en la 'short list' de candidatos a ese puesto, posiblemente en el número 1. Se decidió contratar a alguien más hecho por si se marchaba 'Royal' y no a un efectivo en fase de crecimiento para formarse junto a él, si bien en el Villamarín contemplan todos los escenarios. Traoré es una oportunidad de mercado, pues le queda un solo año de contrato y el Rennes no ha conseguido renovarlo, por lo que escucharía ofertas este verano por entre 5 y 6 millones de euros, no los 10-12 que se hablaban en un principio (una cantidad en absoluto realista).

El Betis se posicionó bien con el club bretón y también con los asesores del maliense, de 28 años y con un agente imprevisible, aunque la gestión sí se está llevando por los cauces adecuados. Los rojinegros, con la Champions como incentivo, están tratando de amarrar a Hamari, que sueña con el PSG (es, en realidad, un plan B o C del gigante parisino para su lateral diestro) y no desdeña la Premier, pero a quien también atrae LaLiga. Eso sí, los 4,8 millones de euros que desveló el diario 'Ouest-France' la semana pasada no son, estrictamente hablando, una oferta formal de los verdiblancos, sino más bien una filtración del Stade Rennais para animar el mercado, una estimación del todavía dueño de Traoré de hasta dónde estaría dispuesto a llegar el principal postor español.

De no marcharse Emerson, eso sí, sólo una venta multimillonaria (además de la de William Carvalho, que está presupuestada para financiar otras operaciones en la medular y los extremos) permitiría al Betis traer a Hamari Traoré, una interesante oportunidad de mercado pero para sustituir al paulista, no para luchar con él. Si se confirma la permanencia del '22', los responsables heliopolitanos seguramente apostarán por una contratación más modesta, seguramente con mayor futuro (una apuesta, quizás), para esa demarcación.