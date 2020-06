Serra Ferrer: "Me costó mucho superar mi salida porque estaba muy ilusionado"

Además de analizar el momento futbolístico del Betis y de cómo llega al derbi el conjunto de Rubi, Lorenzo Serra Ferrer también ha tenido tiempo para recordar su marchar de la entidad de Heliópolis el verano pasado. Una marcha que, como el propio Serra ha admitido, le costó digerir. "Me costó mucho porque tenía muchísima ilusión, estaba entregado en el trabajo, en la idea de ayudar pero los que están pensaban de otra manera. La vida sigue y hay que seguir te guste o no te guste", ha explicado en Deportes Cope Sevilla.

"Uno ya tiene la edad suficiente para digerir todo lo que supuso esa decisión, pero fue muy duro, me costó mucho superar esta situación. La familia siempre la tuve ahí para ayudarme. Es una situación que por suerte ya está superada, intentamos buscar sensaciones positivas para recuperar el hábitat natural de mi manera de ser, y una de ellas es el Betis, del que no me olvido desde Mallorca", ha añadido.

Sobre las heridas que le dejó esa salida del Betis, el de Sa Pobla tiene una que todavía no ha cicatrizado del todo: "Algunas cosas de personas que no estaban cualificadas para describir lo que había sucedido, eso me dolió pero uno tiene que levantarse y seguir, quedarse con lo bueno y no tener rencor ni odio. Pensar en cosas positivas y con ellos me refiero a lo que he podido vivir en el Betis con otras personas que me aprecian y me valoran".

El mallorquín también desveló que, desde su marcha, no ha hablado con Ángel Haro ni con José Miguel López Catalán. "No he tenido ningún contacto. Se pusieron en contacto conmigo cuando vine por un homenaje de una peña, me llamó la relaciones públicas pero no ellos dos, he hablado con consejeros, pero no con ellos", ha comentado, aunque eso sí, volvió a dejar abierta la puerta un posible regreso: "El destino nunca sabe lo que te va a deparar, tengo la idea de que aún puedo ayudar y aportar, pero no lo digo por presionar a nadie. Soy aficionado, socio y accionista. Esa posibilidad no será porque no yo esté ilusionado, preparado y capacitado, todo lo demás lo dejo a los demás".

Por qué cedió sus acciones a Caro Ledesma en la última junta: "Di las acciones en mi nombre a Joaquín Caro Ledesma porque es una persona que he conocido estando en el Consejo de Administración y luego nos fuimos haciendo más amigos. Como no veía ningún interés por la otra parte, decidí esta situación. No tengo nada más que añadir porque no es una situación que me preocupe ni que a ellos les haga falta".

Faltan hombres de fútbol en el Betis: "Hay muchos en el Betis, exjugadores, exentrenadores que están y que algunos no están pero podrían estar perfectamente. Es una suma de esfuerzos, ilusiones, propósitos que todos tienen que remar en esta dirección y el club debe sentirse arropado, tiene que arroparlo con experiencia y conocimiento, porque si no es más fácil estorbar que ayudar".