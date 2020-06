Capi sigue sin ver "nada positivo" del Betis y defiende que siga Rubi

"Que Rubi siga siendo entrenador del Betis es un tema económico. Tiene firmado lo que queda de temporada y dos años más. El Betis está en tierra de nadie en la tabla... No tiene opciones de pelear por la UEL, aunque tampoco creo que vaya a entrar en zona de descenso. No prescindir de Rubi ahora es ahorrarte un dinero que, teniendo en cuenta todos los problemas económicos que hay en la actualidad, es importante. Por argumentos futbolísticos y si todas estas circunstancias no se hubieran dado, creo que Rubi no sería ya entrenador del Betis, per,o teniendo en cuenta todo esto, seguramente acabará la temporada", argumentaba anoche Capi en 'El Chiringuito de Jugones', el programa deportivo de Mega con el que colabora.

El otrora mediocampista verdiblanco lamenta que el equipo no haya "tenido una continuidad. Rubi no ha plasmado lo que quería ver en el equipo en muchos partidos. A lo mejor se ha visto su sello en un partido, pero luego en los tres o cuatro siguientes el Betis no ha estado. Esto te marca. Para los entrenadores lo importante son los resultados. Con la plantilla que hay, la trayectoria del equipo no ha sido la que todo el mundo esperaba". Por eso, no entraba en si la destitución sería justa o no: "Los entrenadores viven de eso, de resultados, y él no los está consiguiendo. Sí es verdad que, desgraciadamente, los entrenadores son los primeros señalados en el fútbol. Hay veces en las que también habría que señalar a los futbolistas".

El hoy día representante de jugadores, incluso, se atrevió a recomendar a la directiva que preside Ángel Haro que no haga más cambios para las nueve jornadas que restan: "Es verdad que uenan Alexis, Merino, Marcos... pero, sinceramente, faltando los partidos que faltan, se tiene que poner la cosa muy fea para que Rubi no termine la temporada. La situación es complicada. Alexis quiso sacar algo positivo del equipo contra el Granada, pero a mí no me gustó nada el Betis. No le saco nada positivo al partido, pero está claro que, en la situación en que está Alexis, tiene que mediar un poquito y dar tranquilidad, que es lo que hizo".

Y es que, como ya informó ESTADIO, la idea de la directiva bética es negociar con la agencia que representa a Rubi, Bahía Internacional, para tratar de alcanzar un acuerdo menos gravoso que si, directamente, se prescindiera del catalán ahora mismo, pues habría que abonarle lo que resta de 19/20, más dos cursos más (unos 4 millones de euros netos, sin contar a sus ayudantes). Según Canal Sur Radio, ya hay una entente para separar sus caminos este verano, aunque el club preferiría otras ventanas por si la cosa se pone fea de aquí a final de la presente campaña.