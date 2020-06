El agente de Pellegrini niega la mayor: "No sé nada del Betis"

"¿El Betis? ¿De dónde salió eso? No sé nada del Betis; nadie me ha llamado. No he leído ni he escuchado nada al respecto. Manuel tiene tres o cuatro ofertas encima de la mesa, las cuales estamos evaluando ya, y él será en definitiva el que me diga lo que piensa que puede ser mejor. Hay equipos europeos importantes y otros árabes, de Dubai exactamente. No puedo decir los nombres, pero existe interés de España, Turquía e Italia. Tenemos conversaciones con esos clubes, pero nada del Betis", confesaba el representante de Pellegrini, Jesús Martínez, a ATON, descartando, por tanto, que el ex del Málaga y el Real Madrid pueda venir a Heliópolis.

Además, el agente, utilizando el supuesto interés del Fenerbahçe, aclaraba que el veterano preparador no se hará cargo de ningún proyecto en marcha: "Para la temporada que viene, lo que quieran, pero para ahora no hay ninguna posibilidad. En primer lugar, por la contingencia (el coronavirus), el míster no puede salir de Chile ahora. En segundo lugar, allí quedan 7-8 partidos y no es normal coger un equipo para tan poco". Aquí, se había especulado con que tomara las riendas verdiblancas para lo que queda de curso y algunos más.

Sea como fuera, el caso es que Pellegrini está en la 'short list' que maneja el Betis para el próximo ejercicio. Se trata de una lista de preferencias, por caché, estilo o prestigio, aunque es cierto que no se han iniciado contactos, pues la determinación no está aún tomada. Sí está claro que Rubi, como mucho, agotará la 19/20, pero no se sentará ya el ejercicio venidero. Resta alcanzar un acuerdo económico que, aparte del asunto de la vuelta a los estadios del público, fijará la cantidad de que dispondrán Haro y Catalán para contratar al nuevo capitán de la nave.

El nombre de Pellegrini fue ofrecido en la planta noble del Benito Villamarín por un intermediario conocido por ambas partes, por lo que Jesús Martínez no miente del todo, aunque sí tiene constancia de los movimientos. Al menos, del sondeo sobre sus exigencias (monetarias y deportivas) y su disponilidad. El caché del chileno, de 66 años, es alto (entre 6 y 7 millones de euros netos), pero habría fórmulas, llegado el caso, para compensarle o prorratear esas cantidades entre más campañas.

Sin trabajo desde que abandonara el West Ham en diciembre del año pasado, al entrenador del 'puntaje' le agradaría volver a dirigir en LaLiga, tras sus etapas en Villarreal, Real Madrid y Málaga. En este último destino coincidió con Joaquín, hoy en día capitán bético y que le recibiría con los brazos abiertos, pues, en cierta forma, obró su regreso a la primera plana durante la participación costasoleña en la Champions.

No es, ni mucho menos, la única opción que manejan en Heliópolis, donde generó desde un primer momento un gran consenso Javi Gracia, otro que sigue en paro desde que dejara el Watford. Además, Marcelino García Toral, de un perfil muy diferente, especialmente al chileno, es otro de los que convence a Haro y Catalán, dados su prrestigio, su experiencia y su buen manejo de los vestuarios. Como siempre, el dinero es el gran hándicap.