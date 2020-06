Haro revela una revolución estructural y que no será presidente si bajan

Una vez reconocido el fracaso de la presente temporada, Ángel Haro reveló en la rueda de prensa con Alexis que en cuanto se sumen los puntos necesarios para evitar sustos se anunciaran las profundas medidas estructurales que se llevarán a cabo.

"Llevamos varios meses para tomar medidas para paliar esta situación pero dado la clasificación y que tenemos que conseguir puntos por lo económico y lo deportivo hemos esparado un poco. En breve tendremos tiempo de detallar las medidas que se tomaran. En las proximas semanas, después de los partidos que tenemos por delante anunciaremos cambios profundos en le área deportiva", señaló el mandatario verdiblanco, que fue preguntado al respecto sobre si José Miguel Catalán dará un paso al lado en el nuevo organigrama y si se fichara a un directivo deportivo, lo que no terminó de aclarar.

"Hablo de cambios estructurales, de tapar carencias, algunas de ellas son inherentes a este año, otras son endémicas y vienen desde hace años. José Miguel López Catalán no es el director deportivo, es alguien que ayuda mucho al Betis y que tapa carencias carencias en el aspecto deportivo. Cuando hablamos de modificaciones, se piensa sólo en personas, pero yo hablo de cambios estructurales con la consigna de que ganar es una obligacion y eso tiene que calar hacia abajo. Queremos que la gente esté más estresada si no se gana", indicó.

Como no lo había aclarado, se le preguntó de nuevo por López Catalán y también sobre la posibilidad de que regresase Serra Ferrer. Haro insistió en lo mismo. "Niego la mayor, Catalán no es el director deportivo, ha suplido muchas carencias. El Betis lleva haciendo fichajes buenos desde hace dos o tres años y José Miguel y yo hemos participado en esos fichajes. No entiendo el interés en asociar el fracaso de la temporada a López Catalán. Si hay que asociarlo a a alguien es a mí, es un fracaso que se asume y se ponen los medios oportunos para reveritr la situación", señaló Haro, que fue claro cuando le preguntaron si se han planteado que Serra vuelva: "Le contesto directamente, no".

En este sentido, Haro, además, se encargó de recordar el crecimiento experimentado desde que llegaron al club. "Hay logros que se han conseguido, como un presupuesto impensable cuando llegamos, el nivel de plantilla, que el Betis esté dirigido por béticos con apoyo importante. Entendemos que ha habido un fracaso en lo deportivo. Miramos la clasificación y hay que mejorar mucho en el área deportiva. En breve habrá tiempo de señalar errores detectados. Lo primero ha sido cambiar el cuerpo técnico, con gente de la casa que conocen la situación del equipo".

Y es que cree que la secretaría técnica ha realizado un buen trabajo más allá de las carencias: "Sigo pensando que el trabajo que ha hecho en la secretaría técnica es muy bueno. Es más, mucho mejor que otros años. Un área deportiva no solamente es eso. Es scouting, transmitir cultura... no es un tema reciente".

Cuestionado si se da un plazo para echarse un lado si la situación no mejora, el presidente aseguró que se siente con fuerzas para seguir adelante y que no teme por la permanencia: "Siempre me ha movido lo mismo que es ayudar al Betis. Todo el consejo y yo nos sentimos con fuerza para revertir la situación, nos hemos enfrentado a situaciones complicadas y estamos donde estamos porque hemos sabido salir con fuerza y determinación. Mi único pensamiento es seguir trabajando desde la presidencia para cumplir los objetivos marcados. Mi objetivo es seguir trabajando para conseguir los retos que nos estamos marcando".

Eso sí, dejó claro que si se desciende dejará el cargo: "El riesgo de bajar no existe pero si no ganas partidos te complicas la vida. Ganando los dos próximos partidos evitaremos cualquier sispoecha. Como presidente no creo que el Betis baje y digo de forma categórica que no se sere presidente del Betis si esto ocurre".