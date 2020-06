Juanmi: "Somos profesionales y hay que dejarse la vida en estos seis partidos"

"A nivel personal, estoy contento, pero lo que cuenta son los tres puntos, que eran importantes. Peleamos y dimos la cara hasta el final, aunque en un primer tiempo dominado por completo nos hacen daño con un balón largo. La primera media hora fue impecable, con dominio absoluto y ocasiones, pero nos siguen penalizando los balones a la espalda de la defensa. Queda trabajar y pensar en el partido del miércoles", confesaba Juanmi, autor del 4-2, a los medios oficiales del club, donde lamentó que los errores de toda la temporada reaparezcan siempre.

"Físicamente, me encuentro bastante bien. Llevaba 9 meses y medio sin competir, y eso se nota, pero he trabajando mucho para obtener recompensa. Tengo que seguir haciéndolo para tener más minutos", añadía el atacante, que valoró la que se le escapó justo antes de marcar un tanto que se le resistía, pues le anularon uno nada más arrancar la segunda mitad, esta vez por fuera de juego claro de Loren, su asistente: "Una pena lo que me saca Aitor, pero hay que pelearlo todo, porque se revisa luego (en el VAR)". Y es que estaba en posición correcta, por lo que habría valido.

Por último, avisa Juanmi de que hay que seguir corrigiendo fallos y no conformarse con quedar en la zona media, dado que el descenso no acecha y que Europa es imposible desde hace tiempo: "Somos profesionales y hay que dejarse la vida en estos seis partidos para conseguir los máximos puntos posibles y acabar la temporada con buenas sensaciones, además de empezar la que viene con mejores".