Miguel Herrera se deja querer por el Betis

El nombre de Miguel Herrera entre los candidatos al banquillo del Betis empezó a sonar en México desde el mismo momento en que Rubi fue destituido. Aunque al principio parecía un rumor procedente de aficionados, que querían ver a uno de sus mejores técnicos dirigiendo a su capitán, Guardado, y a una de sus mayores promesas, Lainez, cobró visos de certeza cuando hace unos días la cadena 'Fox Sports' le señalaba entre los candidatos a ocupar la plaza que hoy asume Alexis Trujillo.

Actual entrenador del América, Herrera dirigió a México en el Mundial del Brasil 2014 (cuartos de final) y acaba de renovar por cuatro años con el América, club en el que entrenó a Lainez y en el que tuvo a Guido Rodríguez como líder sobre el césped. Es un entrenador con mucha experiencia en su país, pero su nombre es otro de los muchos que se ha relacionado con el Betis, un club con un gran cartel internacional y al que le siguen llegando muchos ofrecimientos.

Sin embargo, el propio Miguel Herrera ha querido aclarar esta cuestión antes de que la bola se haga más grande. "Lo de Real Betis es puro rumor, no hay nada", asegura el técnico mexicano, quien no obstante, estaría encantado de venir. "Si la oferta fuera real, me gustaría el reto", reconocía a Unánimo Deportes, donde justificaba sus palabras: "Más allá de lo del Vasco (Javier) Aguirre y de alguno más en la historia, no fueron muchos mexicanos los que pudieron demostrar su capacidad y su talento allá. Yo estoy seguro de que nosotros podemos, no tengo dudas, y quiero demostrarlo", asegura Herrera.

Herrera no es el único nombre que llega desde Hispanoamérica, pues a Pellegrini también se unió desde Argentina el 'Muñeco' Gallardo, un técnico con un gran cartel en su país y en toda América, campeón de la Copa Libertadores, pero que aún no se ha decidido a dar el salto a Europa.