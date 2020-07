Miranda da otro 'pasito' para volver al Betis

Juan Miranda, natural del municipio sevillano de Olivares, dejó la cantera del Betis siendo un niño para formarse en La Masia. Sin embargo, su prometedor camino hacia el primer equipo del Barcelona ha ido encontrando obstáculos y su primera experiencia como cedido, en el Schalke 04 alemán, no ha sido todo lo beneficiosa que cabía esperar, por lo que no para de dejar claro que su deseo es regresar a España. En este sentido, no para de dar pasitos en el camino de su cada día más probable regreso a Heliópolis.

Internacional en categoría inferiores de la selección y con sólo 20 años todavía, el lateral izquierdo ya dio el primer paso la semana pasada, cuando dio por terminada su breve etapa en la Bundesliga. Ahora, se ha vuelto a 'ofrecer' al Betis -que tiene en el puesto de '3' una de sus prioridades para la próxima temporada-, al que ya ha mandado varios guiños por redes sociales. Quiere jugar y que sea en España, así que se declara abierto a recalar a préstamo en un equipo de LaLiga o incluso quedarse en el filial del Barça siempre que éste ascienda a Segunda.

"¿Quién no quiere estar en el primer equipo del Barcelona? Tanto mi familia como yo tenemos claro que, como tengo 20 años, lo que necesito es jugar y si puede ser en España, mejor", apuntó en declaraciones a COPE. "Si el filial sube, lo tendríamos que hablar pero sería una buena opción. Ya he visto cómo es el extranjero, es un juego diferente y creo que a mí lo que me va mejor es el fútbol español", ha reconocido.

"Los últimos seis o siete partidos he jugado, y estoy muy contento. Al principio me costó, el fútbol alemán es más físico y directo, pero al final tuve más minutos. Y en lo no deportivo, creo que he crecido y he madurado un poco", ha añadido sobre su irregular estancia en Gelsenkirchen.

Miranda ahora se centra en disfrutar de las vacaciones y deja todo los asuntos relacionados con su futuro en manos del Barcelona y de sus representantes. No obstante, en los próximos días espera saber algo más concreto sobre los planes que tienen con él en el Camp Nou: "Nos reuniremos ahora para ver el plan que tenemos tanto mi familia como el Barça para el futuro".