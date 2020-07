"Luz verde" en Ecuador para la llegada de Cordón

Con Pellegrini a falta de flecos, el Betis se centra ya en la incorporación del director deportivo, movimiento clave dentro de la profunda remodelación de las estructuras que anunció el presidente Ángel Haro en la presentación de Alexis como técnico. El elegido por la cúpula verdiblanca se llama a Antonio Córdon y se trabaja para poder cerrarlo cuanto antes.

No obstante, no se trata de una operación sencilla ni barata por la elevada ficha que percibe como director deportivo de la selección de Ecuador, 1,5 millones de dólares anuales, y por la 'misteriosa' cláusula de rescisión que contempla su contrato según apuntan a ESTADIO desde la Federación. Otro hándicap es la propia Federación ecuatoriana, pues, como ya explicó este diario, hay una lucha de poder con la convergencia de dos presidentes, el electo, Francisco Egas, y Jaime Estrada, proclamado por seis de los nueve miembros de la directiva.

El asunto de Córdón, como ha sabido ED, lo están tratando con Francisco Egas, que fichó al extremeño y mantiene las conversaciones para su salida. Por ello, no es extraño que Jaime Estrada haya declarado que ni el Betis ni COrdón han hablado con ellos, lo que no desmiente en absoluto los contactos. De hecho, una fuente federativa ha señalado a ED que este asunto lo lleva directamente Egas, que no se ha pronunciado al respecto.

Esta misma fuente deja claro que la Federación de Fútbol de Ecuador "no quiere retener a nadie en contra de su voluntad" y que "el señor Cordón tiene luz verde" si desea marcharse. "No podemos retener a alguien que no se siente contento, que no está bien. Quien no quiera estar puede irse", comenta esta fuente, que confirma la existencia de la cláusula de liberación, lo que no quita que la FEF haya podido acceder a negociar dicha cifra ante el deseo de Córdón de recalar en Heliópolis.