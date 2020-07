El Betis podría 'pescar' un portero y algo más en el Eibar

Con Manuel Pellegrini ya a los mandos y a la espera de que se confirme la contratación del nuevo director deportivo, el Betis anda inmerso desde hace días en la planificación de la próxima temporada, donde habrá una economía de guerra, aunque siempre con el objetivo de hacer una plantilla lo suficientemente competitiva como para luchar por los puestos europeos. Ahora, la nueva cabeza visible del área deportiva y la que se avecina para coordinarla deben revisar el trabajo de los últimos meses de la secretaría técnica, decantándose por unos nombres u otros.

Es bien sabido que, pese a sus buenas actuaciones recientes, el club verdiblanco tiene decidido ceder en la 20/21 a Dani Martín para que se foguee, preferentemente en un equipo de Primera, por lo que llegará competencia de garantías para un Joel Robles en horas bajas. Así, a los nombres ya conocidos de José Sá y Rui Silva, dos de los que más gustan, se une otro que siempre ha estado en la órbita heliopolitana: Marko Dmitrovic. Además, este verano es el momento de sacarlo de Ipurua a buen precio, ya que el serbio acaba contrato en 2021 y no ha renovado con el Eibar.

A sus 28 años, el de Subotica se encuentra en plena madurez, siendo, otra campaña más, de lo más destacado del conjunto armero. Su carácter, su fiabilidad bajo palos y su seguridad en acciones comprometidas (manos a mano, penaltis...) le convierten en un efectivo muy interesante en el mercado, por lo que su agente, Iñaki Ibáñez, está valorando ya propuestas de traspaso y de emolumentos para el cancerbero que irá trasladando a la directiva guipuzcoana paulatinamente.

Dmitrovic tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, pero, obviamente, no podrá ya el Eibar exigir más de la mitad. El cotizado meta ha sonado, incluso, para relevar a Adán en el Atlético de Madrid, aunque estar a la sombra de Oblak no le atrae especialmente, ya que acabas jugando una docena de partidos a lo sumo. Su salida este verano se antoja la mejor solución para todos, pues la entidad azulgrana, que lo fichó por un kilo hace tres años procedente del Alcorcón, lo tiene más que amortizado. Precisamente, su cláusula afecta al tope salarial, por lo que venderlo aumentaría el margen de maniobra de su secretaría técnica y, además, aportaría fondos para rearmarse, tras perder a otro puntal como Orellana, que se ha ido al Valladolid.

Pero en tierras vascas no creen que el Betis esté solamente detrás de Dmitrovic, sino también de su director deportivo, Fran Garagarza, que queda libre a partir de este lunes y que, como el míster, José Luis Mendilibar, no ha renovado aún. Al parecer, la figura del de Mutriku ha perdido crédito en Ipurua, donde la acusan de no haber podido amarrar a hombres importantes y sólo le reconocen el fichaje de Edu Expósito como éxito de su gestión en la 19/20. Encima, según 'Mundo Deportivo', la filtración de una reunión en Bilbao con la directiva del Betis levantó todo tipo de rumores, pues es conocido que los verdiblancos buscan director deportivo.

De todas formas, aunque él insiste en jugar al despiste, Antonio Cordón sigue siendo el objetivo número uno del Betis para potenciar su área deportiva. Su prestigio, su complicidad con Pellegrini y su conocimiento del mercado internacional avalan al extremeño, que acaba de desvincularse de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, aunque aduciendo razones familiares. Con todo, el presidente Ángel Haro y el coordinador de la secretaría técnica, Alexis Trujillo, seguramente para no centrar todas las miradas en Cordón, hablan de conversaciones con varios profesionales, por lo que no habría que descartar del todo a Garagarza u otras alternativas.