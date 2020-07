El dato que encumbra a Rubén Castro como uno de los mejores goleadores de la historia

Escribir de Rubén Castro es hacerlo de una leyenda del Real Betis y del, como rezan los números, mejor delantero de la historia del club verdiblanco. 148 dianas desde que el jugador canario se estrenó como goleador bético aquel 1 de septiembre de 2010 en un duelo copero ante el Salamanca. También en el Villamarín, Rubén Castro anotó su último tanto con la camiseta de las trece barras frente al Leganés para darle el triunfo al entonces equipo entrenado por Quique Setién. Ese gol colocó al ariete a sólo un tanto de igualar a Poli Rincón como máximo goleador del Betis en Primera división, pero esa diana no llegó. Es el único récord que no pudo batir en la entidad durante sus siete temporadas y media en Heliópolis.

Ahora, el 'Tiburón' sigue perforando las redes demostrando que no ha perdido el olfato goleador ni con la edad ni con las lesiones que le han restado continuidad en sus dos últimas campañas en Las Palmas. A sus 39 años, Rubén Castro continúa evidenciando que no sólo ha sido el jugador más determinante del Betis en la última década, sino que es uno de los delanteros más destacados del fútbol español. Con su doblete en la última jornada de Segunda división frente al Rayo Vallecano, el canario ha alcanzado la cifra de trece dianas en 23 partidos en la presente campaña. Demostrando su gran momento de forma, pues siete de los goles han llegado en los últimos nueve encuentros.

Como destaca @LaLigaenDirecto, Rubén Castro suma 237 dianas en Primera y Segunda división, lo que coloca al ariete canarión en el top 5 de los jugadores con más tantos en toda la historia de las dos máximas categorías del fútbol español, sólo superado por Messi (442), Cristiano Ronaldo (311), Quini (284) y Zarra (281). Casi nada. Además, el máximo goleador de la historia del Betis ha entrado en la selecta lista de los jugadores que han anotado un doblete en Primera o Segunda con 39 años, hecho que sólo han logrado el 'killer' de Las Palmas y diez futbolistas más: Juan Costa, Donato, Nino, César Rodríguez, Carles Llorens, Di Stéfano, Luis Marín, Txomin, Josep Lluís Martí y Ben Barek.

El doblete de Rubén Castro en Vallecas es su trigésimo séptimo en las dos grandes ligas del balompié nacional. Dato que coloca al ex verdiblanco en el top 20 de jugadores con más dobletes en la historia de Primera y Segunda división. Cifras que no hacen más que demostrar que el delantero no es sólo un mito en el Betis, sino uno de los mejores arietes del fútbol español.