Puede que no sea Abram, pero el Betis busca central en Latinoamérica

Muchos han sido los nombres vinculados con el Betis en las últimas semanas, incluso meses, como futuribles integrantes de su plantilla. Ofrecimientos en muchos casos, relaciones interesadas en otros, un buen número de esas alternativas corresponden al trabajo de la secretaría técnica coordinada hasta ahora por Alexis Trujillo y que, en adelante, comandará Antonio Cordón, director general deportivo del club hasta 2024, con el canario ejerciendo, según Canal Sur Radio, como su adjunto. Será el extremeño quien deba revisar y actualizar esas listas, que habrán de cuadrar con los gustos del nuevo entrenador, Manuel Pellegrini.

El centro de la defensa, de donde saldrán Feddal (a punto de ser traspasado al Sporting portugués por unos tres millones de euros) y muy posiblemente Mandi (que no acepta renovar), es una de las zonas más necesitadas de refuerzos, surgiendo recientemente el nombre de Luis Abram. Incluso, se llegó a publicar que Vélez Sarsfield habría rechazado una propuesta verdiblanca de 3,5 millones por el peruano, pues el 'Fortín' exige ocho kilos, si bien desde el entorno del zaguero especifican que su cláusula es de cinco.

Desde ambos países andinos dan por hecho que será el Betis el que se lleve el gato al agua por Abram, que cuenta con pasaporte italiano y, por tanto, no ocuparía aquí plaza extracomunitaria. No obstante, el Bolonia, socio en otros negocios de Vélez y con buenas relaciones desde hace tiempo, como demuestra el hecho de que los del Renato Dall'Ara compraron el verano pasado al mediocentro Nico Domínguez, dejándolo cedido en el cuadro argentino por el momento para no perjudicar sus intereses, estaría preparando una acometida final.

De esta forma, fuentes de la negociación señalan que el Bolonia podría acercarse a las pretensiones de Vélez por Abram, con lo que se frustraría su pase a un Betis que también está interesado por el zurdo. Con todo, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, los heliopolitanos continúan peinando el mercado en busca de un central de garantías, haciendo especial hincapié en el mercado latinoamericano, de donde podría proceder el primer fichaje de la temporada 20/21. En las próximas horas podría haber noticias al respecto.