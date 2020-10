Ismael se marchará al Atlético y abre la puerta para el lateral zurdo

En el Betis daban ya por hecho que no habría más movimientos en la actual plantilla en este mercado de fichajes, pese a que su director deportivo, Antonio Cordón, sigue trabajando con varios frentes abiertos. La falta de liquidez económica ha condicionado una planificación que se encuentra coja en el lateral izquierdo, con Álex Moreno como único jugador profesional específico para dicha posición.

En el seno del club verdiblanco han renunciado a la posibilidad de malvender activos como Sanabria o Loren para poder apuntalar con ello el resto del plantel. Pero el ingreso por el que suspiraban en Heliópolis puede llegar a través del protagonista más inesperado.

Según informa el diario As, el Atlético de Madrid ha llegado a un acuerdo con el Betis para el fichaje de Ismael, que se encontraba cedido en un Alavés que no contaba con él y en principio sólo tenía ofertas de clubes modestos de Segunda B, sin descartarse incluso que pudiera regresar al Betis Deportivo.

El citado medio apunta que el acuerdo se ha cerrado en 2 millones de euros, si bien Marca especifica que el club madrileño pagará ahora un millón por el 50% del pase, si bien queda cerrada igualmente la opción de conseguir el porcentaje restante sin tener que acordar un nuevo acuerdo.

Una cantidad, en definitiva, que podría ser la que desatasque la búsqueda de un lateral zurdo por parte de Cordón, con Jonathan Silva como la opción más factible, pues el Leganés, que en principio pedía tres millones para dejarlo salir, se podría contentar con poco menos de dos kilos.

Al respecto, Pellegrini era cuestionado por este inesperado vuelco de los acontecimientos en la rueda de prensa de este viernes, previa al choque de mañana ante el Valencia, pero dio muestras de no conocer de manera exacta la situación: "A Ismael no lo tuve a cargo mío, estaba a préstamo en el Alavés, por eso no vino a hacer la pretemporada, no le podría decir... Es jugador del Alavés en estos momentos así que tampoco está relacionado con la llegada del lateral izquierdo, eso va más por la masa salarial que por Ismael".

El canterano, sin embargo, podría ser la solución que tanto han buscado en Heliópolis este verano. Y para él, a su vez, sería un gran paso en su carrera, pues, aunque en principio llegaría para reforzar al filial rojiblanco, la idea es desde el principio sea un habitual en los entrenamientos a las órdenes de Simeone, que cuenta con una corta plantilla por el famoso límite salarial y desea tener en el segundo equipos a jugadores que puedan rendir en Primera si los necesita.