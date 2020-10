Así trabaja Borja su falta de gol con una psicóloga

No está contando Borja Iglesias con la suerte de cara a gol que esperaba cuando firmó por el Betis la temporada pasada. Tras protagonizar una sensacional campaña con el Espanyol, el conjunto verdiblanco lo firmó en la 19/20 como su delantero estrella, habiendo conseguido tan sólo tres goles y cuatro asistencias como bético hasta la fecha, con 43 partidos disputados.

Este curso, sin ir más lejos, Unos registros que nada tienen que ver con los conseguidos como delantero perico (23 goles y cuatro asistencias en 46 partidos)., sin ir más lejos, aún no se ha estrenado como goleador en el Betis de Pellegrini, de ahí que su valor de mercado actual (según Transfermarkt) sea de ocho millones de euros. 20 kilos menos que los que pagó el Betis por él hace poco más de un año. Y eso, lógicamente, pesa. Al futbolista, y a la afición del Betis, a la que ya no le vale la predisposición y el trabajo que siempre ha demostrado el delantero. De ahí que ya hayan aparecido las primeras críticas contra su figura, tras una primera temporada de adaptación.

en manos de la psicóloga deportiva Patricia Ramírez, tal y como puede verse en uno de los capítulos de la segunda edición del documental de Amazon Prime 'Six Dreams'. Unas imágenes que corresponden a la temporada pasada, cuando el ex del Espanyol ya evidenciaba su lucha con el gol. El delantero, por su parte, no es ajeno a ello. Por ello que esté tratando su falta de gol no sólo en el campo. Borja Iglesias quiere volver a ser el que fichó el Betis y por ello se ha puesto, tal y como puede verse en uno de los capítulos de la segunda edición del documental de Amazon Prime 'Six Dreams'. Unas imágenes que corresponden a la temporada pasada, cuando el ex del Espanyol ya evidenciaba su lucha con el gol.

" Tengo una sensación un poco rara. Realmente me siento bien, pero en algunos momentos me siento bloqueado. Por ejemplo, he tenido un par de situaciones de chutar a portería en las que no he acabado chutando. Es una sensación rara, porque realmente no me encuentro mal", le explica el delantero a la experta en psicología durante una sesión online con la misma. "Tampoco es miedo a fallar, pues no tengo miedo a fallar. Se habla mucho de que he costado mucho dinero, de todas las expectativas que ha puestas sobre mí... Pero realmente lo pienso y tampoco es algo que me pese. Quizá lo tengo ahí atrás, en la cabeza", sigue explicándose Borja Iglesias.

Una situación de ansiedad a la que la psicóloga la diagnostica un claro "factor psicológico": "Cuando sales al campo, ahí hay un montón de recuerdos que no salen de forma consciente, como el dinero que has costado, las expectativas, que la gente espera más de ti... Y lo que eso significa, que no puedes ir tranquilo por la calle, que todo el mundo te pregunta algo. Que puedas pensar que quizá no me mantengo en Primera el próximo año... Una serie de consecuencias para ti que el cerebro interpreta como una amenaza o peligro. Ante eso, desencadenamos una respuesta de ansiedad y ya no tomamos las mismas decisiones en momentos de tensión".



Junto a ello, Borja explica que lo que más le "fastidia" es que realmente no acaba de finalizar nada: "Intento un pase que quizá ni acabo de pensar", argumenta el delantero. Algo para lo que la psicóloga también tiene una respuesta: "Fíjate, Borja, que con el nivel que tú tienes de fútbol, en situaciones como esas no tendrías que tomar decisiones. Lo normal es que tú juegues sin pensar. ¿Cómo deja de fluir? Cuando aparece esa otra emoción que bloquea y que hace que aparezca la duda".

¿La solución al problema? La psicóloga le recomienda la siguiente: "Yo trabajaría algo muy sencillo. Si te cambian y te sientan en el banquillo, o después de un partido. Jamás te preguntes por qué hice eso. Tu cerebro necesita cerrar la carpeta de lo que no has hecho para focalizarse en soluciones. En todo caso, tú puedes salir del partido y decir 'La próxima vez, en esta jugada, voy a hacer esto. La manera que alguien se convierte otra vez en un jugador atrevido y descarado es porque consigue ningunear los errores y valorar mucho cualquier oportunidad que tiene, cualquier oportunidad que aprovecha".

Pese a ello, parece que el trabajo con la psicóloga no ha tenido el efecto esperado por ahora, pues el idilio con el gol no ha vuelto a las botas de Borja Iglesias. Un problema que se agranda con el paso de las fechas. "Quizá estoy pensando más en querer satisfacer que en disfrutarlo y eso también me da rabia", concluye un Borja Iglesias al que la experta le da un último consejo: "No. Tú tienes que disfrutar, porque hay una relación directa entre el disfrute y el éxito deportivo. Que nunca se te olvide la palabra 'jugar', jugar al fútbol".