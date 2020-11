Joaquín, sobre su retirada, el lado bromista de Pellegrini y la labor de Cordón

A sus 39 años, Joaquín Sánchez sigue siendo un pilar en el Betis. Y por sus palabras, no se adivina un final cercano a su etapa como futbolista. Así lo ha reconocido en Onda Cero el futbolista portuense.

"No quiero retirarme. Voy día a día, momento a momento. Me siento bien y feliz, estoy jugando, no se me pasa por la cabeza retirarme. Mientras me sienta importante siempre puede haber una puerta abierta para continuar", señaló el centrocampista, que estos días atrás ha recordado su tormentosa relación con Ronald Koeman, al que este sábado tendrá enfrente en el duelo ante el Barcelona, tras ser dirigido por el técnico holandés cuando militaba en el Valencia.

"A Koeman no me lo llevaría ni de utillero", ha llegado a asegurar el capitán verdiblanco, que no ha querido, sin embargo, seguir avivando esa polémica: "No fue una época buena en Valencia y lo único que quiero es ganar en el Camp Nou. Aquello pasó y no quiero decir más porque todo lo que diga se va a multiplicar por diez".

Centrado en el presente, Joaquín demuestra día a día sus ganas de ser importante en este Betis y un buen síntoma de ello fue el enfado que mostró al ser sustituido por Pellegrini en el triunfo ante el Elche, algo que se toma como parte de este deporte: "Lo mas importante era ganar, independientemente de que a mí me gusta siempre competir y jugar al máximo; pensé que podía alargar un poquito más el cambio... quería jugar más. A uno no le gusta salir antes de tiempo por eso, pero lo importante es que se ganó".

No se trata más que de una anécdota sin importancia, pues la relación del portuense con el entrenador chileno es extraordinaria, desvelando el lado bromista del 'Ingeniero', a quien ya se refirió con guasa en 'El Larguero': "Tengo muy buena relación con Pellegrini y confianza para bromear con él, y me contesta con la misma alegría. Con Pellegrini se puede hablar de cualquier cosa. No sólo habla o bromea conmigo sino con cualquier compañero. Parece que tiene un carácter reservado pero dentro del vestuario es uno más".

Por otro lado, Joaquín también valoró la labor de Antonio Cordón como director deportivo y los cambios que el extremeño está llevando a cabo en su parcela, con la salida de varios miembros de la secretaría técnica: "Soy accionista pero mando poco. Es una parcela en la que no mando. Soy futbolista, me centro en lo que pasa en el vestuario, de puertas para dentro. Intento mantenerme al margen. Me siento futbolista, soy futbolista. Te da pena que se ponga fin a un trabajo de muchos años de alguna gente, pero eso no quiere decir que se le cierre la puerta del club en un futuro".