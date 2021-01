Reunión de última hora entre el Torino y el agente de Sanabria

El mercado invernal ha entrado en su recta final (echará el telón en la medianoche del próximo lunes) y en el Betis aún no se descarta que llegue esa propuesta interesante que les permita recibir ese necesario económico que sirva para cuadrar las cuentas y, a la vez, incluso poder acudir al mercado, saliendo a la palestra en las últimas horas los nombres del coreano Kang In Lee, que podría salir del Valencia cedido, o el joven uruguayo Facundo Pellistri.

Enfriada la situación de William Carvalho, por el que las ofertas procedentes de la Premier League no convencieron, en estos momentos todas las miradas apuntan a Tonny Sanabria, que en las últimas fechas ha perdido la condición de titular indiscutible en la punta de lanza para Pellegrini.

Días atrás, desde Italia se informaba de una oferta de 7 millones de euros por el paraguayo, si bien el Betis pide al menos 12 kilos y sólo estaría dispuesto a dejar marchar a su delantero por una cantidad inferior si es por un porcentaje de su pase. Incluso se apuntó la posibilidad de que Zaza entrase como moneda de cambio para abaratar la operación, pero eso le interesa menos aún a los dirigentes verdiblancos, lo que había propiciado que el club de Turín comenzara a mirar alternativas.

Sin embargo, la última palabra no está dicha. Según desvela ahora el periodista Gianluca di Marzio, especialista en cuestiones del mercado, hoy mismo se ha producido una reunión entre el director deportivo del Torino, Davide Vagnati , y Gabriele Giuffrida , agente de Tonny Sanabria y el mediocentro danés Lukas Lerager. Ambos estuvieron la pasada campaña en las filas del Genoa a las órdenes de Davide Nicola, que se ha convertido en el nuevo técnico 'granata' y está solicitando por activa y por pasiva la contratación de sus dos ex pupilos. Habrá que ver, por tanto, en qué queda ese nuevo cónclave que demuestra que el Torino no se ha olvidado del delantero bético, al que sí tendría ya convencido con un sueldo cercano al millón de euros.