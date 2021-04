Así se cuida Canales: sus secretos mejor guardados

Puede que pasar por tres lesiones de gravedad le hayan hecho fortalecer no sólo su cuerpo a base de entrenamientos y duros ejercicios de recuperación, también su mente. Sergio Canales es, hoy por hoy, uno de los jugadores que más se cuida de todo el campeonato. Su cuerpo se ha convertido en un verdadero templo que adora y mima hasta la extenuación. No hay novedad relacionada con el cuidado del cuerpo que no conozca o haya probado. Su casa está llena de gadgets con los que trabaja a diario en la puesta a punto de su maquinaria más preciada. Desde una cámara hiperbárica hasta unas botas inalámbricas de compresión.



Pero su trabajo diario no se queda ahí. Al margen de los entrenamientos que realiza a diario en la ciudad deportiva a las órdenes de Pellegrini y con los recuperadores y médicos del club, el internacional español cuenta con su propio equipo de colaboradores, con los que completa su preparación. Desde nutricionistas hasta preparadores físicos y fisios, Canales no escatima en esfuerzos para conseguir estar posiblemente en el mejor momento de su carrera.





Todo esto fue clave, por ejemplo, en la recuperación de la lesión que sufrió el pasado mes de noviembre, y que le mantuvo fuera de los terrenos de juego un mes justo, cuando las previsiones iniciales estimaban al menos dos meses de baja. Canales firmó a su regresoOtro de los aspectos en los que el cántabro centra toda su atención es en la alimentación. El centrocampista ha eliminado de su dieta alimentos como el. La razón es por el poder inflamatorio de estos productos que están contraindicados para deportistas que acumulan una carga de partidos muy elevada.Junto a todo esto, else ha convertido también en un compañero de vida para él y para toda su familia, un complemento ideal fundamental paray con grandes beneficios para su rendimiento.Gracias a todo ello, Canales está atravesando un gran momento de forma. Paraes fundamental ylo tiene en mente para ladel próximo verano. No hay mejor ejemplo que el esfuerzo y el trabajo duro tiene siempre recompensa.