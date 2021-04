¿Sufrió 'bullying' Diego Lainez en la cantera del Pachuca?

El Pachuca sacaba pecho por su cantera, por la que han pasado futbolistas de elite como Héctor Herrera o el 'Chuky' Lozano, cuando Lainez celebró su primer título con el América, aunque algunos rumores ensombrecían el paso del extremo bético y de su hermano Mauro por los Tuzos. Ha querido salir al paso de los mismos Rembert Vromant, director de Análisis de Rendimiento y Visoría de la entidad de Hidalgo. Una especie de responsable de los escalafones inferiores del cuadro albiazul: "La salida de Diego no tuvo que ver con el bullying. Somos un club que mantiene muy altos los valores integrales, y su salida tuvo que ver con la cantidad de minutos de juego".

Y abundaba en este sentido. "La mayoría de los jugadores que se van es porque les faltan los minutos que ellos creen que deben merecer. Su hermano, Mauro, estuvo con nosotros hasta debutar; hay una muy buena relación de Pachuca con la familia. Tenemos muchos casos de jugadores que han pasado por Pachuca, y que tal vez no lograron destacar en fuerzas básicas, pero luego sí lo han hecho en su carrera. César Montes, Edson Álvarez, Diego Lainez... Todos estuvieron con nosotros en algún momento, y hoy los tres son seleccionados nacionales, y nos dan mucho orgullo", manifestó en una entrevista con 'AS México'.

Vromant explicó que el club debe tomar decisiones, y muchas veces hay futbolistas por los que apostó, pero que luego debieron irse a otro equipo a buscar jugar: "Luis Chávez es un jugador clase '96 que, hasta la categoría sub 15, estuvo en Pachuca; se fue por la falta de minutos, porque tenía a jugadores como Mauro Lainez, por delante, y se marchó a Tijuana; debuta ahí, y hoy está en Pachuca, porque lo volvimos a comprar. No veo mal que un club haga eso, que compre un jugador que alguna vez formó. El término económico es 'low cost', no tienes que tomar en cuenta los gastos que hiciste en el pasado para tomar las decisiones del futuro. El fútbol, al final, de cuenta es un negocio en el que tenemos que ayudar todos a la rentabilidad deportiva y económica. Me parece un principio de negocio muy sano que seguir, y nos va a pasar que a un jugador que le demos de baja en básicas nos va a interesar en el futuro".