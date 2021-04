Joel habla de su suplencia ante Bravo, su futuro en el Betis, el fichaje de Rui Silva...

"El 2021 ha sido muy positivo para el grupo; estamos en buena línea, y el Atlético nos llega en el momento idóneo. El equipo está en la posición en la que queremos y falta rematarlo en estos nueve partidos que quedan", comienza diciendo Joel Robles en su entrevista con 'As', donde admite que el subidón responde a una conjura en el vestuario: "Hubo un momento en el que fuimos conscientes de que la plantilla tenía que dar un paso al frente, y lo hemos hecho. El Betis de la temporada pasada y del principio de ésta no tiene nada que ver con el de ahora. Controlamos mucho más los partidos; incluso en los que el resultado se ha puesto en contra, hemos sido capaces de darle la vuelta. El equipo o consigue el triunfo o está cerca. Esta es la línea que queremos y ha costado mucho. Llevo tres temporadas aquí y hemos pasado momentos complicados como para ahora aflojar. Llega lo más importante. No vale de nada estar ahí y no conseguir el objetivo. Europa no se puede tomar como una obsesión, sin desgastarse, pero con el punto de mira afinado, porque peleamos con clubes que han hecho esfuerzos económicos importantes, como la Real Sociedad y el Villarreal; va a ser un bonito final para todos".

El canterano del Atlético volverá a reencontrarse con sus ex este domingo, avisando de que "tiene muchos recursos y hay que esperar la mejor versión" del todavía líder, contra el que siempre les ha "costado mucho", por lo que llega a la conclusión de que "va a ser un partido muy complicado por todo lo que se juegan ellos y el Betis". Tiene claro que los rojiblancos "viven del detalle. Parece que el partido lo tienes controlado y llega una ocasión de estrategia y, con la calidad que tienen... Suelen ser partidos fríos", pero estarán "preparados".

Seguidamente, el getafense analiza su rol en el equipo, que ha cambiado mucho durante esta campaña: "No son fáciles de digerir algunas de las situaciones que estoy viviendo este año, pero tengo claro que tengo que seguir luchando y estar preparado para cuando el equipo me necesite. Creo que he hecho una gran campaña. He respondido cuando se me ha necesitado. Me queda un año de contrato que quiero cumplir, luchando por esta afición y este club que se merecen que lo deje todo". Sobre el fichaje oficioso de Rui Silva, también 'se moja': "Son decisiones que el club toma y que no controlamos. Tanto Claudio (Bravo) como Dani (Martín) y yo hacemos todo lo posible para cumplir el objetivo, que es entrar en Europa. Lo demás no lo podemos controlar. El club tomará las decisiones. Todos tenemos contratos y queremos cumplirlos".

Sí deja claro Joel que no se vio culpable del tanto del Sevilla en el derbi, su último encuentro hasta la fecha: "Lo analizo todo. Para mí, tampoco es un error como para decir que se perdió por un fallo mío. El míster nos obliga a los porteros a que juguemos adelantados, como estoy yo en esa jugada, pero sí que es cierto que a En-Nesyri le salió perfecta. Yo intento estar encima en el momento que controla para abalanzarme. Que alguna vez te eliminan regateándote a un lado y te meten gol, pues sí. Pero en situaciones así he sacado muchas esta temporada. Hay que tener en cuenta que delante hay calidad también y, en este caso, fue más acierto del rival que error mío. Pero ya se sabe cómo son los derbis. Cuando se pierden, hacen mucho daño. Pero uno también es consciente de que está en un club muy exigente, y eso es bueno".

Incluso, no dudó en pedir explicaciones al entrenador en su momento, según confiesa: "En mi caso, siempre que lo he tenido que hacer, lo he hecho desde el respeto; me he sentado y le he dicho lo que pienso. En su momento tuve una charla con Pellegrini, se lo dije y ya está. Tengo ya 30 años, sé de qué va esto, en qué momento puedo decírselo. Lo importante es no hacer daño al club. Desde la madurez, todo se puede hablar". Sobre el futuro, lo tiene claro: "Daremos todo por conseguir entrar en Europa. Hay plantilla, pero hay que tomarse cada partido como una final. Y, sobre mí, quiero cumplir mi contrato; lo daré todo. Llevo tres años aquí y nadie me va a poder reprochar nada si en algún momento me tengo que ir. Pondré mi granito de arena para conseguir el objetivo".

Para el ex del Everton, por último, ser portero es una vocación: "Vivimos con esa presión desde niños, y es bonito. Yo nunca pierdo los nervios, ni en los buenos ni en los malos momentos (...) Hay paradas que no parecen tan importantes, pero son la clave a lo mejor para iniciar una remontada o para cambiar el curso de un partido. Cada día se valora más la posición del portero; no sólo en lo defensivo, sino también en lo ofensivo. Nos obligan a tener ese recurso, y disfrutamos con ello".