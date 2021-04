Un delantero en el mercado 'fetiche' del Betis.

México es un mercado atractivo para el Betis en los últimos años, de ahí que sean varios los futbolistas que el conjunto verdiblanco haya ojeado en directo en los últimos años, estando ya aquí, por ejemplo, Lainez. Uno de ellos es el joven delantero José Juan Macías, de 21 años. Del areite hay informes en Heliópolis desde antes que firmara por el Chivas y militara en el Club León, con el que brilló.

Esta temporada suma 12 goles y una asistencia en 28 partidos, unos datos nada malos que empujan a Macías a seguir soñando con dar el ansiado salto a Europa, algo que no acaba de producirse aunque su nombre suele ser un habitual entre los pretendidos por clubes del Viejo Continente.

Las altas exigencias económicas del Rebaño Sagrado (los 15 millones de dólares que marca su cláusula) también han ayudado a dificultar que ese salto a Europa se haya producido. Una situación que, según la prensa azteca, estaría en disposición de cambiar en breve. Y es que las dificultades económicas derivadas del coronavirus empujan a Chivas a rebajar sus pretensiones. Además, ha perdido la titularidad en los últimos partidos, por lo que su rol tampoco es el mismo.

En los últimos meses ha sido vinculado con Marsella, Betis y Krasnodar, siendo su valor de mercado actual (según Transfermarkt) de diez millones de euros. Es decir, Chivas, ahora, estaría dispuesto a poner a su delantero en el mercado 'a saldo' con el objetivo de engrosar sus debilitadas arcas. Una operación que, sin embargo, no se antoja del todo fácil con el Betis, que conoce muy de cerca a Macías.

Como las de Chivas, las cuentas del Betis tampoco están del todo boyantes como para realizar una operación de tal calado y apostar así por un delantero sin experiencia en Europa y en una liga tan competitiva como la española.

"La intención de ir a otro continente existe, aunque ahora todo está parado. Por el momento no puedo pensar en eso, no puedo soñar con ir a Europa porque la actualidad es otra. Me interesa solo estar en forma y mejorar físicamente para llegar bien a la reanudación del torneo en México", señaló el propio José Juan Macías meses atrás.