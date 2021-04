Pellegrini mima a Borja, defiende a Álex Moreno y no se conforma sólo con Europa: "Queremos ser quintos"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, siempre habla claro y no tiene problema en mojarse sobre los aspectos para los que es requerido. En este sentido, el chileno ha defendido este martes en rueda de prensa a Álex Moreno, criticado por el penalti que dio vida al Valencia el pasado domingo; ha dado mimos al tocado Borja Iglesias, reclamado para la titularidad este miércoles frente al Athletic, y ha rechazado que al vestuario pueda afectarle la presión de estar tan cerca de sellar el objetivo europeo.

Es más, en este sentido, Pellegrini ha dejado claro que en el Betis no hacen cuentas para ver de cuántos puntos es el colchón que tienen con respecto al octavo clasificado. Todo lo contrario, el objetivo es ganar la igualada batalla con Villarreal y Real Sociedad para ir a la Europa League sin jugar previas y no tener que conformarse con ser el primer representante español de la nuea Conference League que la UEFA estrenará en la temporada 2021/2022.

"El objetivo no sólo es estar Europa, queremos ser quintos para no depender de ninguna otra circunstancia e ir a la Europa League. Si no puede ser, pues lucharemos por ser sextos; pero la mentalidad del Betis es máxima. Hay que tener un colchón para no perder la plaza europea, pero lo más importante para nosotros es ganar la competencia a Villarreal y Real Sociedad", ha explicado Pellegrini en rueda de prensa previa al choque ante el Athletic Club.

"El equipo llega muy bien al partido desde el punto de vista del estado de ánimo. De los últimos 19 partidos, sólo hemos perdido dos. Eso nos permite estar en puestos competiciones europeas a falta de siete jornadas. Es mérito del plantel y los jugadores están motivados. Físicamente, también creo que estamos bien, ante el Valencia tuvimos un lapsus pero no físico, fue anímico tras el gol del empate. Ellos tuvieron el balón y dominaron, pero confiamos en seguir como hasta ahora y meternos en Europa", ha añadido al tiempo que no ve problema en jugar tres partidos en seis días: "Hay que tenerlo en cuenta, pero este plantel ha demostrado que todos están capacitados para realizar un buen rendimiento".

Al Benito Villamarín llegará un Athletic que viene tocado moralmente después de perder dos finales de Copa del Rey en 15 días, ante Real Sociedad (1-0) y Barcelona (5-0) en La Cartuja. No obstante, no por ello espera un rival más débil. "No conozco el interior del Athletic como para decir cómo van a reaccionar después de esas dos derrotas. Sólo sé que es un buen equipo, con buenos jugadores, que empata mucho pero pierde poco. Tenemos que centrarnos en nuestro rendimiento antes que suponer un rendimiento anímico bajo en el Athletic, que si jugó esas dos finales fue por méritos propios", ha considerado.

"Estamos centrados en lo que tenemos que hacer. Es mejor tener la presión de aspirar a lograr un puesto europeo que tener la presión de eludir el descenso. Este equipo está demostrando que el club inculca una ambición permanente y quiere seguir al nivel de los últimos meses", ha señalado Pellegrini, que ha recordado el horrible encuentro de la primera vuelta en Bilbao para resaltar el cambio que ha dado la plantilla del Betis. "El del Athletic, allá, fue uno de los peores de esta temporada. Estábamos en una racha muy negativa, de seis partidos perdimos cinco y sólo ganamos al Elche; pero eso abrió los ojos a un grupo que tenía aún el trastorno y los fantasmas de la temporada pasada. Pudimos reaccionar a tiempo y estamos peleando por Europa con equipos que nos superan en presupuesto".

Álex Moreno o Miranda

"A Álex Moreno se le está juzgando porque el año pasado hizo tres penales y hay una opinión negativa preconcebida. Me habría gustado escuchar hablar más de Álex Moreno cuando la semana pasada dio una asistencia formidable contra el Atlético (1-1, gol de Tello)".

"Álex viene jugando últimamente después de no hacerlo en una temporada muy larga en la que le tocó también jugar a Miranda, que es una pieza importante de la sub 21, y lo importante es que el Betis ha seguido ganando con los dos", ha manifestado Pellegrini, que arropa al lateral catalán sin resolver la duda de quién será de la partida

Cuida a Borja, anima a Juanmi... y calla sobre Loren

"Pienso en todas las posibilidades", señaló Pellegrini cuando fue preguntado si Borja Iglesias llegaría para ser titular este miércoles y, en caso contrario, si prevé darle minutos a Loren Morón. Sin embargo, casualidad o no, dio mimos al 'Panda' y envió ánimos a Juanmi Jiménez -que fue el titular contra el Valencia- pero no dijo ni una sola palabra del marbellí.

"A Borja era peligroso forzarle el domingo por si podía resentirse del fuerte golpe que se llevó contra el Elche. Hacemos un análisis de cada jugador y de cada variante intentando no equivocarnos. Pensamos en Borja pero también está Juanmi, que ya le marcó al Athletic en la Copa", contestó, sin mencionar si Loren tiene o no opciones de sumar minutos después de varios meses de un ostracismo absoluto.