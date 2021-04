Miranda: "Lo importante es competir siempre, y lo hemos hecho"

"No ganar siempre te deja un sabor agridulce, pero se ha complicado el partido casi desde el minuto 1. Si ya es difícil defender al Athletic con once, con diez... Pero hemos sabido estar juntitos y competir como equipo. Esto forma parte del fútbol: te puedes quedar con 10 o con 9, pero lo importante es competir siempre y puntuar, si no se puede de tres en tres al menos de uno en uno, para estar arriba", comentaba en su comparecencia ante los medios oficiales del Betis un Juan Miranda que prefería no pronunciarse sobre el gol anulado a Mandi: "Todavía no he visto la jugada; cuando lo haga, opinaré sobre ella".

El lateral zurdo, que regresaba a la titularidad en detrimento de Álex Moreno, confesó haberse sentido "muy cómodo", porque "con este equipo es muy fácil", al tiempo que espera que la racha de empates (cuatro consecutivos) se quiebre para bien el sábado en Valdebebas: "A ver si el próximo fin de semana podemos sacar los tres puntos en Madrid". Por último, dejó su opinión sobre la polémica de la Superliga: "El fútbol siempre ha sido de los aficionados. Mi valoración tampoco importará mucho, pero esto es lo bonito. No me importa demasiado. Ahora mismo, sólo pienso en el Betis".