Guido y Emerson coinciden: querían los tres, pero el punto sabe bien

"La verdad es que era un partido complicado en el que veníamos a sumar. Lo intentamos de tres y tuvimos varias jugadas, pero el punto es importante para nosotros. Se me hizo más duro el primer tiempo que el segundo; me costó arrancar. Venimos haciendo mucho esfuerzo y se siente, por ejemplo, que el miécoles jugamos mucho tiempo con uno menos. Eso sí, cuando se lucha y se sufre de esta manera, se disfruta más", sentenciaba en zona mixta un Guido Rodríguez que prefiere ver la botella medio llena: "Venimos de varios empates, pero los últimos partidos se hacen complicados y es importante seguir sumando para nuestro objetivo de ir a Europa. Tenemos que seguir trabajando, porque estamos ahí".

El argentino admitía que la acción en la que pudo marcar el 0-1 es la que le deja más descontento: "Tengo bronca por esa jugada en la que defino de zurda y tenía muchísimo tiempo para acomodármela a la derecha, pero bueno... En el primer tiempo estuvimos bien y, en el segundo, se abre para los dos, con opciones para ambos. Todavía estoy pensando en esa jugada". Con todo, es optimista: "El derbi (del 2 de enero) supuso un cambio muy grande. Ante el Madrid veníamos de jugar un partido casi completo con un jugador menos; ahora, nos viene una semana un poquito más larga".

En el mismo sentido se expresaba Emerson, que bromeó sobre los rivales brasileños a los que no pudo convencer de dejarse perder: "Era un partido muy difícil. No es fácil sacar un punto ante el Madrid. Queríamos, por supuesto, los tres y trabajamos hasta el final, pero conseguimos uno. Ahora, a descansar para intentar los tres la próxima jornada. Sabemos que el Real Madrid es un equipazo, pero que deja también espacios para hacerles daño. En la segunda parte, tuvimos ocasiones para haber ganado. Siempre decimos que, si no podemos ganar, al menos no perdemos. Venimos de jugar tres partidos en diez días".