Ángel Haro sobre los abonos, el presupuesto, la competitividad de la plantilla...

Ángel Haro, presidente del Real Betis, continuó su entrevista en COPE Sevilla y repasó otros temas de actualidad como son las nuevas camisetas, los abonos, el presupuesto e inicidió de nuevo en alguna posible salida de un jugador importante del Betis.

- Sobre la Superliga

En la Superliga no está solución. Es una liga que no tiene meritocracia. Fallaron premisas. Raro es no ver a un niño viendo un partido con una tablet. Tenemos que meter más contenido al fútbol. Es a lo que se está evolucionando. El telespectador es más exigente y hay que adaptarse a la audiencia.

- Árbitros

Hay que replantearse el VAR. Hay que mejorar, soy un firme defensor de esta tecnología, pero no se puede tardar 5/6 minutos en tomar una decisión. Necesitamos que se mejore el uso de la herramienta.

- Posiciones a reforzar

Como he dicho ante, el central si no cumplimos los límites no lo podemos traer. Lo que si puedo asegurar es que tendremos un equipo competitivo para todas las competiciones que vamos a jugar. Manuel está tranquilo considera que tenemos una buena plantilla para competir bien. Hay jugadores buenos que estamos estudiando, que están libres o acaban contrato en 2022, pero en esos últimos sus equipos quieren un percibir traspaso, lo que complica la operación.

- Sobre las ventas posibles

Ningún jugador del Real Betis es intransferible, pero sí es cierto que hay jugadores que son pilares y para que salieran debería llegar una oferta irrechazable que nos permitiera fichar un sustituto de garantías

- Abonos

Se van a congelar los precios de los abonos. Los que tengan dinero acumulado lo podrán usar en el abono. Vamos a tener público. En septiembre puede estar todo el público si todo sigue igual de bien así nos va a ayudar.

- Continuidad vaya bien o mal

El bético es del Betis porque es un club con alma, no se le puede pedir nada sino dárselo. Es un club humilde. No podemos cargárnoslo todo por un año malo y seguir arrimando el hombro.

- Sobre el Sevilla FC y su directiva

Tengo buena relación con José Castro y Del Nido. Hay una relación cordial. Está haciendo un buen trabajo y le tengo cierta estima. No es algo en lo que me deba meterme.

- Sobre la selección y Sergio Canales

Sergio Canales se ha merecido estar, pero una vez dicho esto todo el apoyo para la selección y los que están. Que llegue lo más lejos posible

- Las equipaciones de la próxima temporada

Las nuevas equipaciones están al caer. Lo haremos bien, con su presentación. Pueden haber cambios tras esta campaña. Se suele firmar en tramos de tres temporadas pero después del primer tramo siempre se abre la mano y hemos recibido interés por parte de otras marcas.

- Ganancias en UEFA Europa League y presupuesto

El ingreso mínimo es 13 millones y el máximo 18 millones. Depende de lo que ganes o empates porque por perder partidos no consigues nada. El presupuesto queremos que esté sobre los 90/100 millones en ingresos ordinarios, siendo 65/67 por derechos de televisión.