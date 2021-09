Nono, un espía en Budapest: "Espero que el Betis no tenga problemas con el Ferencváros"

Afronta su segunda etapa en Hungría, tras una campaña y media en el modesto Diósgyör entre 2016 y 2018. Se marchó luego al Slovan de Bratislava para adornar su palmarés con seis títulos bajo la disciplina del histórico club eslovaco, pero acudió a la llamada de Ferenc Horváth, que ya lo dirigió en Miskolc, y ahora juega en el Honvéd, otra entidad señera en tierras magiares que suena en la capital hispalense por su presencia en un par de amistosos y en un Trofeo Ciudad de Sevilla. José Antonio Delgado Villar (28) se ha hecho un nombre allende las fronteras españolas. Probó en Alemania (Sandhausen) cuando aún pertenecía al Real Betis, en cuya cantera de formó, pero fue tras su paso por Elche y UCAM Murcia cuando se convirtió en emigrante 'profesional' en Centroeuropa. Hace dos semanas, se enfrentó con el Ferencváros, rival este jueves del conjunto heliopolitano, por lo que se trata de un 'espía' impagable para conocer al que tal vez sea el más desconocido de los componentes del Grupo G de la Europa League.

"He vuelto a Budapest con el mismo entrenador que tuve en el VTK, y estoy muy contento. Mi etapa en Eslovaquia también fue bastante buena, pues ganamos tres Ligas y tres Copas en tres años y medio, por lo que fue un paso adelante en mi carrera. También disputamos la UEL. Ahora, tengo nuevas metas y otra oportunidad aquí", relata Nono a ESTADIO Deportivo, al tiempo que analiza al Ferencváros: "Es el mejor equipo del país. Llevaba jugando 2-3 años seguidos la Champions League. En la 20/21 quedaron últimos de su grupo, pero estaban la Juventus y el Barça. Este curso disputará la segunda competición continental; tienen muy buen equipo y muy buenas estructuras. Nunca se sabe lo que pueda pasar, ya que tienen hombres de calidad y les puede salir un partido bueno, aunque espero que el Betis no tenga problemas". A la hora de dar nombres propios, el mediocentro resalta a los dos delanteros titulares, el noruego (de origen keniano) Nguen y el belga-marroquí Ryan Mmaee, como los mejores, sin olvidar al extremo zurdo Gabric y a su homólogo Loncar.

"En la Liga húngara llevan la iniciativa, pero, al medirse con un equipo como el Betis, seguramente lo esperen un poco atrás. No sé cómo plantearán el partido, aunque lucha y guerra darán", pronostica el portuense, que quiere acercarse al Groupama Stadium para saludar a viejos amigos: "Creo que sí iré a ver el partido. Tengo muy buenos recuerdos y conozco a varios miembros de la plantilla, como Juanmi o Álex Moreno, con los que coincidí en categorías inferiores de la selección y en otros clubes. Igualmente, me alegrará volver a ver a varios utilleros y a Víctor (Antequera), el delegado, después de tantos años". Porque, por muchos kilómetros que haya de distancia, no pierde de vista a los de La Palmera: "Sí, claro que sigo al Betis. Empezaron regular y la gente se puso un poquito nerviosa, pero ahora llevan una buena dinámica. Tienen jugadores impresionantes, como Canales, Fekir, Joaquín... 'Joaqui' es como los buenos vinos. Es impresionante lo que está aguantando y cómo está aguantando, pues está jugando muy bien. Me gusta mucho la delantera que tienen; han ganado mucho con Willian José. En definitiva, el Betis tiene un gran grupo. Espero que hagan algo bonito este año en Europa League".

Nono no oculta que "algún día" le gustaría "volver a casa y sentir un estadio español", aunque, "de momento, no", ya que se siente "querido y valorado en estos países", con su familia "hecha" allí. Ligas como la húngara o la polaca "han crecido mucho en los últimos años y cuentan con un buen nivel", lo que explica que "muchos jugadores de fuera" se asientan, como él, en tierras tan remotas. Para muchos, un paso atrás. Para el gaditano, al que le han recordado hasta la saciedad el maldito penalti fallado ante el eterno rival en la vuelta de los octavos de la UEL 13/14, en todo caso, le está sirviendo para tomar un nuevo impulso y relanzar su carrera. Encima, 'su' Betis va a visitarle en Budapest en cuestión de horas.