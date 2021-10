El entrenador del Ferencváros se rinde a la evidencia con el Betis

"Tuvimos mala suerte este jueves.Todo el equipo hizo un buen partido, con muy buenos momentos ante un gran rival, pero también cometimos nuestros errores. Estoy contento con la actuación, no con el resultado final", comenzó diciendo Peter Stöger, entrenador del Ferencváros, en su comparecencia ante los medios tras la derrota (1-3) frente al Real Betis en la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Europa League, cita que volvió a afrontar de manera tan conservadora como en Leverkusen (con defensa de cinco), un movimiento táctico que no suele usar en la competición doméstica y que explicó así: "Era muy importante jugar con tres centrales, porque sabíamos muy bien que el rival era muy bueno en un partido de uno contra uno; queríamos evitar eso. También era importante para Civic y Wingo abrirse correctamente por las bandas y poder liderar los ataques desde allí. La actuación de Vécsei y Laidouni aportó mucho a la producción del equipo en el medio campo; ambos lo hicieron bien. No queríamos defender todo el partido, así que decidimos alinearnos de esa manera".

El preparador vienés, seguidamente, ofreció alguna de las claves para explicar que su equipo no pudiera arañar, al menos, un punto, pues igualó al borde del descanso tras un grave error de Pezzella y controló el juego durante el inicio de la reanudación: "No es fácil de responder... Tuvimos situaciones (de gol) en ambos partidos; estoy contento con nuestro juego. Lo que podría mejorarse es cometer menos errores menores. También tuvimos errores este jueves, que son inmediatamente explotados por un rival del nivel del Betis. Me gustó el juego mostrado en nuestros dos partidos hasta ahora; si podemos mejorar en ciertas cosas, podremos ganar".

De la misma opinión era el zaguero Endre Botka, consciente de que igual que el Ferencváros marcó el 1-1 gracias a un fallo individual, su oponente se benefició de los cometidos por la escuadra húngara (empezando por el autogol de Wingo que supuso el 1-2) para llevarse el triunfo: "Principalmente, llegamos a la conclusión, después de todo el esfuerzo realizado, que el resultado del partido contra equipos tan importantes depende de cosas muy pequeñas. También esta vez, mostramos nuestros puntos fuertes, que podemos controlar el balón contra un rival del nivel del Betis, por ejemplo. Es una pena que encajemos goles evitables, ya que hubo períodos del partido en los que mantuvimos la posesión y lideramos buenas acciones; podemos aprovechar eso en el futuro también. Necesitamos mejorar los detalles mínimos".