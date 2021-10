Adrián San Miguel se deshace en elogios hacia el Betis de Pellegrini

Adrián San Miguel, que fue portero del Real Betis Balompié, atendió a los compañeros de Radio MARCA para repasar la actualidad de su exequipo y elogiar el trabajo que está haciendo Manuel Pellegrini al frente de la escuadra de Heliópolis.

- Sobre Pellegrini y su buen hacer en el Betis

Me alegro de que haya empezado tan bien, tanto en LaLiga como en Europa League. Me alegra mucho por el míster. Salió del West Ham de aquella manera y ahora ha creado esa filosofía de jugar al fútbol con un estilo determinado. El equipo sabe lo que hace y eso es mérito suyo. Me alegra verlo a él y al equipo como bético desde fuera.

- Sobre una posible vuelta al Betis

No es que se quiera o no, es que las circunstancias se den. En la última vez, el Betis buscaba portero y yo estaba libre. Me salió la posibilidad del Liverpool y mira, firmamos y ya llevamos aquí tres temporadas. Seguiremos luchando aquí, la competencia cada vez es más dura. Pero a mí me gustan los retos y ahí seguimos al pie del cañón. Lo que venga en el futuro ya lo veremos.

- Sobre el debut de canteranos como Rodri o Robert

Me alegro muchísimo por ellos. Todos los que hemos 'mamao', como se suele decir, la cantera, el hecho de llegar al primer equipo y que se te valore es importante. Ellos están sintiéndose muy valorados en el equipo y el míster les está dando mucha confianza. El Betis es de las mejores canteras del mundo. Eso hay que saber usarlo y valorarlo.