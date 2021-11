Real Betis-Ferencvaros: a qué hora y dónde ver por televisión y on-line la quinta jornada de la Europa League

Tras el parón liguero de dos semanas que siguió al choque ante el Sevilla FC (0-2), el Real Betis se sacudió las heridas dejadas por la racha de tres abultadas derrotas de manera consecutiva ante Atlético (3-0), Bayer Leverkusen (4-0) y el propio derbi en su visita dominical al Elche. A pesar de que le tocó sufrir en la segunda parte, especialmente tras la expulsión de Bellerín, el equipo de Manuel Pellegrini no llegó a temer nunca por una victoria sentenciada en unos primeros 30 minutos arrolladores, con goles de Juanmi, Willian José (penalti) y Fekir. El triunfo, los tres tantos y el hecho de volver a dejar la portería a cero tras un doloroso parcial de 9-0, da confianza al cuadro verdiblanco antes de afrontar este jueves una importantísima cita continental ante el Ferenvaros húngaro, en la quinta jornada de la Fase de Grupos de la Europa League.

El Betis está obligado a ganar al Ferencvaros. No puede dejar escapar puntos del Benito Villamarín si no quiere acudir con apuros a la última jornada, en la que deberá viajar a Glasgow para enfrentarse a un Celtic FC que tiene como objetivo desbancar a los heliopolitanos de la segunda plaza del Grupo G. Tras las cuatro primeras jornadas, el Bayer Leverkusen marcha líder con 10 puntos, seguido de los pupilos de Pellegrini con siete y de los escoceses, pisándole los talones con seis. Cierra la clasificación el cuadro húngaro, que aún no ha estrenado su casillero y sigue con cero unidades.

Pellegrini cuenta con muchas bajas en los días previos a este choque europeo. Sabaly y Camarasa (quien no está inscrito en la Europa League, como tampoco Joel Robles) han tenido compañía en la enfermería del Betis. Rodri y Montoya ya se perdieron la cita en Elche y tienen muy difícil llegar a tiempo para el jueves. Además, en el entrenamiento de este martes, el técnico tampoco ha podido contar con los tocados Pezzella y Carvalho. Cabe recordar, asimismo, que Fekir deberá cumplir una sanción de tres partidos en competiciones continentales tras su expulsión en el BayArena de Leverkusen.

¿Cómo ver por televisión el Real Betis-Ferencvaros?

El Real Betis recibe al Ferencvaros a las 18:45 horas de este jueves 25 de noviembre en el estadio Benito Vilamarín de Sevilla. El choque se podrá ver en directo a través del canal GOL, en abierto en la TDT o en cualquiera de las plataformas televisivas de pago. El resto de partidos de la Europa League se podrán ver en los diferentes canales que habilitará Movistar+ a través de M+Liga de Campeones.

¿Cómo seguir el encuentro on-line?

También se puede seguir el choque a través de www.estadiodeportivo.com, que ofrecerá una crónica en directo, así como las posteriores reacciones de los protagonistas y el análisis más detallado de lo que acontezca. Como siempre, para los amantes de las ondas, el duelo será narrado por Radio Betis.