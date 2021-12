Antonio Cordón explica el crecimiento y la ambición del actual Real Betis

Antonio Cordón, director general deportivo del Real Betis Balompié, atendió a los compañeros de Radio Sevilla de la Cadena SER en las horas previas del encuentro que disputará esta noche el cuadro bético contra el Celtic, correspondiente a la última jornada de la UEFA Europa League.

El alto ejecutivo verdiblanco mostró su felicidad por lo bien que va la temporada y su ambición para lo que resta de ella. "Nos quedan cinco meses para acabar todas las competiciones, ya veremos de qué somos capaces. Me gustaría estar en zona Champions en mayo, ahora es un aliciente, los rivales nos considerarán, se valora lo hecho por el club, y en especial por el técnico y los jugadores... Es para estar contentos con el crecimiento que estamos consolidando".

Cordón explicó cómo se encuentran las renovaciones de varios jugadores que quiere cerrar el club de Heliópolis. "El presidente ya lo comentó, las negociaciones con Fekir van por buen camino. Estamos trabajando en la sombra en muchos frentes y esperemos conseguir los objetivos con las personas que queremos. Tranquilos nunca se está en una dirección deportiva, se mantiene una velocidad de crucero en el trabajo. Se mantiene la calma siempre en malos y buenos momentos".

No quiso valorar la caída del Sevilla FC a la UEFA Europa League, centrándose en su Betis. "La salsa del torneo no es cosa del Sevilla, se la dan todos los rivales, es un gran torneo, por tanto ilusionante, vamos a tener que estar muy preparados para seguir dando alegrías. Lo que más me ha gustado es que el Betis esté en el siguiente bombo, no valoro lo demás. Es una competición donde hay equipos históricos, todos los que siguen la quieren ganar y ya veremos qué sucede".

Finalmente, argumentó que no le da mucha importancia al sorteo en este momento y que sólo piensa en los dos partidos inmediatos. "La verdad es que el fútbol son momentos, el sorteo no lo miramos todavía, quedan el partido de hoy y el de la Real Sociedad. Además, no podemos elegir, no está en nuestra mano".