Pellegrini anuncia seis bajas para Talavera y muestra su felicidad por el rendimiento actual

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis Balompié, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al choque de Copa del Rey que el su equipo jugará mañana contra el FC Talavera.

El chileno puso de relieve la importancia de este partido, además de confirmar bajas de varios futbolistas que arrastran molestias físicas por la carga de minutos en las últimas semanas, las cuales están siendo intensas y que culminan el domingo con el último envite del año 2021 contra el Athletic Club.

Pellegrini advirtió que hay que estar atento para que no haya sorpresas, tal y como le han pasado a otros equipos de LaLiga. "Ojalá entremos con la misma mentalidad de todos los partidos. Hoy día cualquier jugador con espacios te puede hacer daño y hay que estar atentos. Esperemos completar una buena actuación y clasificar".

Al ser preguntado por si es el mejor momento que ha vivido en un equipo, el míster andino rehusó hacerlo. "No me gusta comparar. Lo importante es que se ha logrado una comunión entre el equipo y la afición, que en este club hacía falta. La hinchada está viendo un equipo que gana y da espectáculo. Queremos prolongarlo en el tiempo. Cada partido es una final".

Pellegrini detalló el parte de bajas que es más amplio de lo esperado: "Montoya arrastra una lesión de tobillo que le molesta cuando juega. Vamos a ver cuál es la solución para recuperarlo lo más pronto posible. Nabil Fekir no va a estar porque tiene un golpe en la rodilla y la tiene algo hinchada. Claudio Bravo tampoco porque le falta aún. Sabaly y Camarasa se integran la semana que viene. Paul tiene que parar un par de semanas por un problema en la planta".

Sobre la posibilidad de luchar por ganar LaLiga, Pellegrini se explicó. "No es un momento es un año. Veo un grupo muy comprometido, con ganas de mejorar. Si queremos seguir ganando, tenemos que demostrarlo ante el Talavera. Es peligroso crear ilusiones, hay que centrarse en clasificarnos en Copa del Rey. Lo demás llegará en su momento".

También fue preguntado por su renovación ante la cascada de estas que prepara el club. "Me alegro por Sergio porque es fundamental para nosotros. Ha tomado madurez para asumir responsabilidad en diferentes zonas del campo y gran decisión del club. No quiero tocar mi situación. No va a relación una cosa con otra (la renovación de los mejores futbolistas). No quiero interferir en la figura mía. Ya se verá en el futuro. Estoy contento aquí".

Argumentó sobre el crecimiento del equipo en ataque y defensa. "Se ha creado un concepto de equipo. Si los de arriba están haciendo goles es porque hay un trabajo de todo el equipo. Ellos lo concretan. Defensivamente ha habido un cambio muy importante y tienen buena culpa los delanteros. Ojalá lo podamos mantener toda la temporada".

Finalmente, habló sobre la posibilidad de que Juanmi sea convocado con la selección española. "Me alegro mucho por él, ha tenido unos años complicados. Hay un buen seleccionador y no me corresponde a mí. Seguro que llama a los mejores".