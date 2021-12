La nueva cláusula de Pellegrini que le ata más al Betis

Tal vez no haría falta, porque Manuel Pellegrini ha demostrado a lo largo de su carrera y de su aún corta etapa en el Real Betis que es una persona de palabra, pero por si acaso, en la negociación que ambas partes han mantenido en las últimas semanas y que ha culminado en su renovación, el club verdiblanco no sólo ha mejorado los años y los emolumentos del preparador chileno, sino que también ha aumentado su cláusula de rescisión.



Habida cuenta de que en la temporada y media que lleva en Heliópolis ya han sido varios los clubes y selecciones que le han tentado, entre ellos algún poderoso de la Premier League, el Betis se ha asegurado de que, en el caso de que un día se vaya, al menos deje un dinero en cartera, algo que no suele ser muy habitual en el caso de un técnico.



Ya en su anterior contrato, según el diario La Tercera de Chile, Pellegrini tenía una cláusula de 4,5 millones de dólares, que en éste ha crecido casi un tercio, hasta los 6,2 millones, aunque iría decreciendo con el paso de los años. Este mismo medio señala que las principales tentaciones que ha tenido en este tiempo han llegado del Everton, para suplir a Ancelotti y antes de fichar a Benítez, y de la MLS (Toronto), algo que Pellegrini descartó y no sólo porque había dado su palabra al Betis sino porque tenía plena satisfacción en el proyecto, como ha ratificado con la ampliación de su contrato por dos años más.



Pellegrini seguiría, en principio, hasta 2025 con el objetivo de completar un proyecto de cinco años en el club verdiblanco, al que espera situarlo de forma permanente entre los clubes que pelean por competiciones europeas y por entrar en la Champions.

Cuatro años más de Ingeniería. pic.twitter.com/Y3wzgUrTWs — Real Betis Balompié ???? (@RealBetis) December 21, 2021