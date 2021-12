Borja Iglesias da el primer negativo y apunta al domingo

El Real Betis comunicaba el pasado lunes que había seis positivos en la plantilla, entre los que ya estaban y los que se habían incorporado después de que se le realizaran pruebas ese mismo día a toda la plantilla.

Aunque no quiso desvelar los nombres de los positivos, Borja Iglesias ya se había encargado de hacer público que él era uno de ellos y que lo era desde hacía días. De hecho, el club lo hizo también público el pasado 21 de diciembre; por lo que estaba recuperándose en su casa durante las vacaciones.

El hecho de que llevara varios días de cuarentena y de que, como publicó en redes, no tenía consecuencias y estaba asintomático, se esperaba que pronto diera negativo y se pudiera incorporar a los entrenamientos.

Eso podría llegar en breve y estar disponible, incluso, para el partido de este domingo ante el Celta. El propio jugador se ha encargado de desvelar en una conversación con el periodista Rodrigo Faes, que ya ha dado negativo en las pruebas y que este viernes podría ya entrenarse si mañana repite. "Hoy he dado negativo en antígenos y mañana tengo el PCR. Si doy negativo a ver si me puedo incorporar. Así que estoy bien. Estuve un par de días complicados pero podía entrenarme y lo he hecho. Ayer y hoy hice doble sesión", aseguraba Borja Iglesias.

El delantero gallego sería una incorporación muy importante para Manuel Pellegrini, pues a tenor de los ausentes en las últimas sesiones, contará con dos bajas de nivel en ataque, Nabil Fekir y Aitor Ruibal, para el próximo partido.