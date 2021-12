Pellegrini: las dudas contra el Celta, el mercado, su renovación con el Betis, la vuelta de Sabaly...

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis Balompié, atendió a los medios de comunicación en la previa del choque que enfrentará a su equipo contra el RC Celta de Vigo este próximo domingo 2 de enero.

El chileno no despejó ninguna duda, ya que faltan aún 48 horas para el comienzo del duelo, comentó que la lista de convocados saldrá el primero de enero y que el coronavirus está condicionando mucho el choque. "Hubo bastantes ausencias en el entrenamiento. La lista no es hasta mañana. Esperamos recuperar a alguno con alguna pequeña molestia. La decisión de Rui Silva es personal y me la comunicará mañana. Sobre Borja y Aitor, mañana haremos la lista tras conversar con cuerpo médico y jugadores y ya veremos si están preparados", argumentó el andino.

Pellegrini se congratuló por la buena trayectoria que lleva el equipo en esta temporada. "2021 fue un año brillante no sólo por los resultados que fueron buenos, fue porque el hincha también está contento, que hay estabilidad en el club... los cimientos están hecho sólidos y esperemos poder acabarlo bien y cerrar bien las tres competiciones que las que estamos hoy día".

Volvió a hablar sobre el coronavirus e hizo una llamada a la cautela para todos, para la sociedad, no sólo parala gente de fútbol. "Ha venido un rebrote. Va condicionando. No es normal la vida diaria. Uno tiene que estar consciente y cuidarse más que nunca. Todos estos eventos son complicados para los contagios... que todos se cuiden".

Pellegrini alabó el trabajo de Coudet en el Celta y advirtió de su peligro. "Nos enfrentamos a un buen equipo, que no ha tenido buenos resultados en casa. Ha merecido mejores resultados. Tiene un técnico con un sistema claro, que ha inculcado un sistema ganador y ofensivo y tendremos que hacer un partido completo para obtener los puntos".

Sobre su renovación, Pellegrini corroboró las palabras de Ángel Haro y José Miguel Lopez Catalán en el resumen del año. "Estoy contento en el club, en Sevilla... teniendo presente todos los problemas que existen. Las dos partes queríamos y fue fácil. Este trabajo se realiza entre todos, desde los jugadores hasta el hincha, y entre todos tenemos que hacer crecer al Betis. La decisión de continuar fue de ambas partes y fue fácil".

Cuestionado por el mercado invierno, Pellegrini fue claro. "No creo que tengamos participación. Creo que el plantel está completo. El plantel está respondiendo. No me cierro a nada pero no creo que tengamos participación. No descarto nada porque nunca se sabe.... que no se vaya nadie y que no venga nadie... No podemos debilitar el plantel porque tenemos tres competiciones, las fechas FIFA y en febrero jugamos UEFA".

Finalmente, explicación la situación de Sabaly al que le pone una fecha cercana de regreso. "Sabaly se ha ido incorporando. No está listo aún. Le hemos subido la carga y de aquí a diez días esperemos que pueda hacer trabajo completo".