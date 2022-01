Pellegrini: "Ningún equipo hizo algo importante como para ganar".

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, compareció en rueda de prensa y no puso paños calientes a la derrota verdiblanca. "El partido lo pusimos cuesta arriba nosotros, solo recuerdo una atajada de Rui Silva a los cuatro minutos y otra al final. El Celta no tuvo oportunidad de hacer goles. En ataque hicimos 16 o 17 remates pero sin peligro, estuvimos espesos. En términos generales hicimos un mal partido, podría decir de resultado un cero a cero sin problemas. Pero el fútbol se decanta por errores", admitió el chileno.

Sin embargo, Pellegrini señaló que el segundo gol, justo antes del descanso, muy un mazazo para sus jugadores: "El segundo gol fue psicológico, al final del primer tiempo. Lo único que no se le puede reprochar al equipo son las ganas. Podríamos estar jugando un día y no hacemos gol, pero en términos generales no creo que fuera falta de actitud, sino falta de claridad ofensiva y dos errores defensivos importantes".

Cuestionado sobre la actuación del árbitro Soto Grado y el penalti de Guardado, el preparador verdiblanco no quiso darle mayor importancia: "No creo que haya sido una jugada clave. En fútbol se puede ir perdiendo 0-1, además somos un equipo con claridad ofensiva como para dar la vuelta en el marcador. Así que no considero que haya sido una jugada clave en el marcador".

"Sin quitar méritos al Celta, que trabajó bien defensivamente, creo que ningún equipo hizo algo importante como para ganar. Ellos se encontraron con esos dos goles y supieron aprovechar la ventaja. Fue una semana atípica por el tema del covid, pero tampoco es una excusa. Hay veces que, jugando mal, se puede empatar a cero", explicó el chileno, que volvió a lamentar las ocasiones falladas antes de finalizar su comparecencia: "Teniendo bastante volumen ofensivo no tuvimos claridad para marcar al Celta. Tampoco su portero hizo una parada de mérito. No podemos achacarlo a la semana. El fútbol es así y pasan muchísimas cosas en un partido. Tampoco hay que dramatizar. Si nos dicen a principio de temporada que acabaríamos la primera vuelta en Champions con 33 puntos estaríamos felices",