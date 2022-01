Pellegrini: el estado de Fekir, la vuelta de Guido, el Valladolid...

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, ha comparecido este mediodía en rueda de prensa antes de enfrentarse al Real Valladolid en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El míster chileno ha repasado el estado de la plantilla tras la derrota liguera ante el Celta. "La plantilla está bien, tocada tras la derrota pero jugamos cada tres días y hay que pensar en el partido siguiente, hacemos un buen análisis de los positivo y lo negativo y ahora tratamos de ganar el próximo partido para seguir en la Copa. Todavía estamos con algunas ausencias pero algunos otros se han incorportado", ha explicado.

Con respecto al partido copero ante el Valladolid, Pellegrini destacó la dificultad del rival: "Será un partido muy difícil, como todos en España ya sea en Liga o en Copa. Mañana el Valladolid si bien juega en segunda, su plantilla es casi la misma del año pasado en Primera, está pasando por una buena racha en su estadio y tendremos que hacer un gran partido si queremos seguir en la Copa".

La derrota ante el Celta: "Tanto las derrotas como las victorias hay que tomarlas en su justa medida. Hemos analizado pero ya estamos pensando en lo que viene con el convencimiento de que hay que ser competitivos mental y físicamente".

Se notó la ausencia de Guido: "Es un jugador muy importante para nosotros, otras veces no ha jugado y no hemos perdido, pero también está lesionado su recambio, Paul, que volverá pronto. Cuantos más tengamos a disposición mejor para hacer el once, a veces las alternativas resultan y otras no. Tratamos de equivocarnos lo menos posible en las alineaciones".

Fekir está pero no a tope: "Han pasado dos días solamente, jugó 30 minutos. Vamos a ver mañana para qué está pero para los 90 minutos lo veo difícil".

Qué le pide a los Reyes Magos: "Más que pedirle lo más importante es que el equipo pueda mantener la sintonía con la hinchada, que se consigan los resultados. Ha sido un año bastante completo y ahora empezamos de cero y a intentar rematar de aquí a mayo"

Condicionan las dos derrotas de Liga el partido de Copa: "No condiciona nada, por supuesto que me hubiera gustado dos victorias pero como dije, hacemos autocrítica y ponemos la mente en la Copa del Rey para clasificar y después ya veremos el partido de Liga. Los caminos para llegar a Europa son distintos, el año pasado se nos escapó la semifinal y ahora se empieza de cero.

Fallecimiento de Miguel: "Tuve la fortuna de conocerlo en el Wanda, lamento mucho su defunción".