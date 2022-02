López Catalán vuelve a hablar del derbi, ensalza a Pellegrini y saca pecho por su política de fichajes

Las declaraciones de José Miguel López Catalán tras la victoria del Real Betis ante el Espanyol elevaron la tensión postderbi y ahora la quiere rebajar como ya hiciera el propio presidente Ángel Haro en los últimos días.

El dirigente verdiblanco, en una entrevista con Canal Sur Radio, habló de toda la actualidad del Betis, de la importancia que Manuel Pellegrini está teniendo en la gran temporada del equipo y también de un Betis-Sevilla que se repetirá en apenas 15 días y en el que no quiere que se repitan escenas como las del duelo copero.

"Tenemos grandes futbolistas y el plantel tiene el liderazgo de Manuel, que es fundamental. También quiero destacar a su equipo técnico, Cousillas, Fernando, Alexis, Doblas€ Todo lo que rodea al primer equipo refleja esa ambición, mentalidad ganadora y esfuerzo. La sabiduría y liderazgo de Manuel son fundamentales, esto va de toma de decisiones y hay que quitarse el sombrero", indicaba López Catalán, quien reincidía en la "figura de Manuel" Pellegrini."Su liderazgo en este proyecto es enorme. Cuando tuvimos ese momento de valoración de posibles entrenadores aparecieron varios nombres, pero teníamos claro que debíamos ir a lo más alto que podíamos aspirar. La clave era convencerlo venir a este proyecto. Cuando nos sentamos con él vimos una ambición y una pasión por el fútbol que al final es lo que está demostrando. Esa mentalidad ganadora es lo que nos está llevando hacia donde estamos ahora", añadía el vicepresidente del Real Betis.

López Catalán tiene claro que ya no es flor de un día y que tras más de un año asentados entre los cinco mejores equipos de LaLiga "el crecimiento es un hecho", pero no quiere hacerse ilusiones ni lanzar las campanas al vuelo porque sería dar un paso atrás. Como dijo ayer el propio Pellegrini, hay que disfrutar del momento. "El crecimiento ya es un hecho y estar ahí pasa por seguir con la misma política que tenemos, con humildad", asumía y miraba al próximo objetivo, que no va más allá del próximo partido: "Ahora hay que intentar pasar con el Zenit y llegar lo más lejos posible. El crecimiento deportivo está en el entrenador, en el cuerpo técnico, en el valor de plantilla y en la afición, que está disfrutando. Los resultados llegarán y seguirán en las próximas temporadas", adelantaba.

Por otro lado, también hablaba sobre el derbi, el pasado y el que viene, y aseguraba que el Betis siempre ha tratado de mantener el tono cordial, incluso después del último derbi. "Hemos demostrado en todos estos años haber buscado la mejor relación entre los consejos y los clubes. Tenemos un derbi dentro de dos semanas y siempre tendemos la mano a la directiva del Sevilla FC. Aquí lo importante son los valores, el juego limpio y una rivalidad sana y divertida", afirmaba López Catalán, quien coincidió con José Castro en el funeral del exconsejero bético José Montoro. "Vamos a mantener esa buena relación más allá que en los partidos puedan suceder eventos que son cosas del fútbol. Estamos centrados en Europa, el Zenit, cuando llegue el derbi haremos todos un llamamiento a la cordialidad, a llevarnos bien. Tenemos amigos, familia que son del Sevilla y tenemos que convivir", destacaba.

Por último, también habló de fichajes, no en vano, antes de que llegara Cordón era la cabeza visible de la secretaría técnica. Y en los dos últimos años el Betis apenas ha podido hacer movimientos por lo ajustado del tope salarial y el presupuesto debido al Coronavirus.

"Afrontamos cada mercado de fichajes siempre con un mismo objetivo: el de confeccionar la mejor plantilla con las limitaciones económicas que tenemos. Hasta ahora lo mejor era darles confianza, renovar y confiar en este grupo. Tiene algo especial. Si no, no se darían estos resultados. Ésa es la estrategia. En cada mercado haremos lo mismo, nos sentaremos con el entrenador y con el director deportivo y veremos cómo ven el equipo. Siempre que se apunta una operación, nos sentamos y tomamos una decisión en consenso. No nos aprieta el tema económico y mientras lo deportivo vaya bien, los ingresos van creciendo", afirmaba el vicepresidente bético, que se felicitaba de que los resultados deportivos eleven el valor de sus piezas, al tiempo que crecían los ingresos.

"Todo lo que tenemos en el club es producto de las decisiones. Podríamos haber vendido a alguno de los jugadores para aligerar el coste de plantilla, pero tendríamos menos herramientas para competir", avisaba en referencia a la política de los últimos años, cuando no escucharon ofertas por William o Fekir, y sí han decidido renovarles, algo que, según él, los béticos respaldan. "El bético tiene mucha confianza en el proyecto de crecimiento, en Pellegrini, Cordón y en este consejo. Siempre tomaremos las decisiones según el modelo de consenso. Nos encantaría que Fekir esté con nosotros muchos años, como Canales, Borja Iglesias o Pellegrini", destacaba.