El Zenit llegará el jueves ante el Betis con la moral alta, pero la enfermería cargada

El Zenit ya prepara en San Petersburgo el encuentro de ida de la llamada Ronda Intermedia (equivalente a los dieciseisavos de final) de la Europa League ante el Real Betis, fijado para las 18:45 horas del próximo jueves en el Gazprom Arena. Sin jugar un encuentro oficial desde el pasado 12 de diciembre por el parón invernal en Rusia, el doble enfrentamiento con los verdiblancos (17 y 24 de febrero) significará la nueva toma de contacto de los azulinos con la competición, pues la Premier Liga no se reanudará hasta el 28-F, cuando el Rubin Kazan, rival heliopolitano en la 13-14, visite la antigua capital del Imperio Soviético.

Para llegar de la mejor manera posible, los de Sergey Semak han celebrado en las últimas semanas un 'stage' de pretemporada en el Algarve, donde recibieron la visita de su ex técnico, André Villas-Boas. Una concentración donde el conjunto de la otrora Leningrado ha disputado varios amistosos para ganar ritmo de competición, con mejores resultados que noticias desde la enfermería. Y es que el Zenit, con una alineación plagada de suplentes, goleó al modesto Olhanense por 2-4 y luego al Zilina eslovaco (5-0), imponiéndose el lunes al Portimonense (1-3) en un choque improvisado y sin 'espías', ya con sus mejores jugadores en escena.

Lo siguiente fue la conquista de la llamada Copa del Atlántico, en la que los rusos ganaron a Midtjylland (1-0), Copenhague (por penaltis, tras el 1-1) y Brondby (2-1). En el segundo partido, se lesionó uno de sus baluartes en defensa, Dejan Lovren, que ha sido sometido a la vuelta a unas pruebas que han determinado una dolencia en los ligamentos de un tobillo, por lo que estará un tiempo indeterminado de baja, suficiente para, como poco, perderse la eliminatoria ante el Betis. Tampoco estará el cancerbero con más minutos hasta la fecha, Kritsyuk, quien ni siquiera viajó a Lagos por culpa de una rotura fibrilar que ya le privó de jugar los seis últimos partidos del Zenit. El mediocentro brasileño Wendel sí está restablecido, aunque apenas ha podido acumular minutos en los 'bolos'.

Por lo tanto, pese al indudable potencial de una escuadra que viene de actuar en Champions League, no sólo el Betis presentará bajas este jueves (la de Fekir, por sanción, más Montoya y Camarasa) y dudas importantes (Canales, Guido Rodríguez...), sino que también su anfitrión tendrá problemas para confeccionar un once de garantías, en gran parte por venir de un largo parón de más de dos meses y por las contingencias que han salpicado a su plantilla todo este tiempo. Tras descansar este lunes, el Zenit arrancará mañana la preparación del choque ante los verdiblancos, aunque su entrenador advierte: "Al principio del 'stage' teníamos varios lesionados y enfermos (Covid), pero al final pudimos evitar lesiones graves y trabajar mejor. Siempre es positivo ganar, aunque los resultados no eran lo más importante. Hemos estado realizando diferentes pruebas. ¿Yuri Alberto? Es joven, lo que afecta a su adaptación, pero tiene muy buenas cualidades. Es cuestión de tiempo".