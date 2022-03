Fin a las rotaciones en la portería del Betis: Bravo o Rui Silva

A muchos aficionados del Real Betis les sorprendió ver a Claudio Bravo en el once titular que dispuso Manuel Pellegrini en el derbi. El arquero chileno acababa de salir de una lesión que se produjo en su última convocatoria con Chile y todavía no había disputado un minuto desde entonces, siendo Rui Silva el que venía siendo titular en los tres últimos partidos de Liga. A posteriori, visto lo visto sobre el terreno de juego del Ramón Sánchez-Pizjuán, podría decirse que la decisión de Pellegrini no fue la más acertada.

De hecho, en los dos goles del Sevilla FC Claudio Bravo queda señalado. En el primero por el penalti que comete sobre Youssef En-Nesyri, aunque es cierto que el marroquí estuvo más rápido que Bravo, en el segundo gol sí que pudo hacer más para desviar el disparo cruzado de Munir que le pilla prácticamente reculando, como a su defensa.

Por ello, y a la vista que la gestión de Manuel Pellegrini hasta el momento con la portería está siendo la de alternar los porteros cada varios partidos, en ESTADIO Deportivo hemos preguntado sobre la misma y si debería cambiar o no el técnico verdiblanco. Entre las varias opciones que había para elegir en nuestra #EncuestaHelvetiaED, precisamente la de alternar los porteros en cada partido o cada varios, como viene haciendo habitualmente Pellegrini, han sido las menos votadas, con un 2% cada una.

Las opciones más elegidas por la afición bética han sido la de mantener a un portero fijo durante la temporada y lejos de lo que podría parecer, el elegido es Claudio Bravo. La hinchada verdiblanca confía en el guardameta chileno como su titular pese a que ha jugado menos partidos, también por culpa de las lesiones, que su compañero Rui Silva. Así, mientras que Bravo se lleva el apoyo del 77% de los votantes, Rui Silva apenas el del 19%.



El reparto de minutos entre Bravo y Rui Silva

Como decíamos un poco más arriba, el cancerbero portugués ha jugado más partidos que el chileno, prácticamente el doble. En total, Claudio Bravo ha jugado 13 partidos esta temporada, repartidos entre diez de LaLiga y tres de Europa League, en los que ha encajado 18 goles y dejando tres porterías a cero. Por su parte, Rui Silva ha disputado un total de 25 encuentros esta campaña, 16 de LaLiga, seis de Europa League y tres de Copa del Rey, en los que ha recibido 30 goles y ha dejado siete portería imbatidas.