Pellegrini deja claro quien jugará entre Bravo y Rui Silva, aclara cómo están Fekir, Canales, Miranda...

El entrenador del Real Betis no oculta sus cartas antes del duelo de semifinales de Copa del Rey ante el Rayo Vallecano

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, no suele ocultar sus cartas y siempre habla claro de altas, bajas, dudas... A pesar de la importancia del duelo ante el Rayo Vallecano, el entrenador chileno no ha querido comportarse de forma diferente en la previa de esta semifinal.

Sin, lógicamente, desvelar el once inicial, entre otras cosas porque ni los jugadores lo saben, sí ha aclarado algunos aspectos de éste, como quien saldrá en la portería, si estarán los 'cracks' esperados, Fekir y Canales, o las bajas seguras con las que cuenta.

Con respecto a los esperados Canales y Fekir, ausentes hasta hoy de los entrenamientos, Prellegrini deja claro que están para jugar frente al Rayo Vallecano. "Ambos tuvieron golpes en el último partido, pero se entrenaron de forma normal hoy", aclaraba el técnico chileno, quien también contará en la convocatoria con Héctor Bellerín, aunque lo podría reservar para el duelo ante el Atlético y contar con Sabaly en el once inicial: "Bellerín tiene todavía algún edema muscular. Está a lo mejor no para los 90 minutos, pero está para estar en la citación".

Más claro aún era a la hora de hablar de las rotaciones en la portería. Cuando Claudio Bravo y Rui Silva han estado en perfectas condiciones, ambos se han ido turnando durante varios partidos y sólo las lesiones del chileno han hecho que el portugués haya jugado más. Ante el Sevilla FC, Bravo comenzó su turno y lo seguirá mañana frente al cuadro madrileño. "Estamos rotando toda la temporada en todas las posiciones, es lo que nos está permitiendo estar en tres competiciones. Mañana, el día del partido, damos la formación, pero va a partir con Claudio Bravo. Y las otras diez pueden ser dudas", advertía.

Entre esas dudas no están los lesionados que no se han entrenado en toda la semana y que no estarán, ni siquiera, en la convocatoria. "Las bajas son los mismos que no estuvieron para el partido pasado. Lainez, Rodri, Camarasa, Montoya y Miranda son las cinco bajas que tenemos", indicaba.

La ausencia de Miranda obligará a Alex Moreno a seguir en el once, mientras que la de Rodri o Lainez permitirá a Aitor Ruibal o Joaquín contar como alternativas en la posicion de mediapunta por la derecha. Aunque en condiciones normales, si no hay nada, ahí empezaría jugando Canales, con Fekir y Juanmi junto a él. Tanto el cántabro como el francés, pese a ello, con total libertad para moverse por todo el ataque. Montoya y Camarasa ya son habituales, pues llevan lesionados gran parte de la temporada.