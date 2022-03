Real Betis-Rayo Vallecano: 17 años de espera, una cita con la historia y dos finales

El Benito Villamarín de Sevilla acoge la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, con ventaja verdiblanca tras el 1-2 de la ida con los golazos de Borja Iglesias y William Carvalho

Real Betis y Rayo Vallecano se miden en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey en el Benito Villamarín, en un choque al que los verdiblancos llegan con un gol de ventaja de la ida (1-2) pero en el que el premio de la final de La Cartuja lo iguala todo y ambos lo afrontan con la mentalidad de un partido de tres puntos. Luchar por el título no sería la única recompensa, ya que además el ganador se llevará un billete para la próxima Supercopa de España.

El Betis afronta la cita con la ilusión de alcanzar una final copera diecisiete años después, y el Rayo, con la de lograrla por primera vez en su historia, saldrán al Villamarín con el imperativo de la concentración, la intensidad, marcar pronto y ganar. Los verdiblancos para cerrar la eliminatoria y los franjirrojos para optar al sueño compartido del 23 de abril en La Cartuja.

Los de Manuel Pellegrini llegan al partido tras la derrota liguera ante el Sevilla FC (2-1), de la que el chileno ha sacado conclusiones de su mal primer tiempo y pasado página sabedor de la importancia decisiva del choque ante el Rayo, en el que saldrá con todo, una vez recuperados de sus secuelas físicas del derbi el francés Nabil Fekir y Sergio Canales y, en menor medida, aunque será citado, Héctor Bellerín.

Pellegrini contará para la portería con su compatriota Claudio Bravo, que volvió en el Sánchez-Pizjuán tras su lesión con la selección de Chile, pero advirtió que los otros diez futbolistas podrán ser dudas, en referencia a una posible responsabilidad en los goles del Sevilla FC en el derbi que el entrenador santiaguino rechazó de plano.

El técnico chileno recupera para la zaga al lateral franco-senegalés Yussouf Sabaly, que no jugó ante el Sevilla por un golpe en las costillas y que será titular por el edema muscular que sufre Bellerín, que no está para jugar los noventa minutos. El dibujo de dos por delante de la defensa será para el argentino Guido Rodríguez, la clave de bóveda del engranaje defensivo bético, y junto a él estará el mexicano Andrés Guardado en lugar del portugués William Carvalho, titular ante el Sevilla FC.

Pellegrini fiará la tarea de cerrar el partido lo antes posible para evitar sustos a la creatividad de Fekir y Canales, que estarán acompañados en la mediapunta por Juanmi Jiménez, con la alternativa más defensiva y de contención que supone Aitor Ruibal. El nueve es cosa de dos, Borja Iglesias y William José da Silva, con más posibilidades de salida para el gallego.

Todos están enchufados en el objetivo común, para el que Pellegrini contará, de salida o en función del desarrollo de la eliminatoria, con su capitán, Joaquín Sánchez, que sigue demostrando que es decisivo por su calidad y para dar calma a los suyos.

Enfrente estará el Rayo, que lleva toda la semana concentrado y confiado en la remontada, aunque el partido no le llega en el mejor momento, puesto que de los últimos siete encuentros oficiales solo ha ganado uno y en LaLiga encadena cinco choques sin puntuar. Pese a esa mala dinámica, en el Rayo saben que están ante una oportunidad única de hacer historia y esa ambición es la que quieren hacer valer para remontar una eliminatoria que se ha puesto difícil.

Andoni Iraola cuenta con la más que probable baja de Radamel Falcao, que sufre un pinchazo en un gemelo. Aun así, el delantero colombiano no se esperaba que fuera la referencia atacante en el Benito Villamarín, una responsabilidad que recaerá en Sergi Guardiola.

La principal incógnita del once reside en la portería, para la que el técnico vasco no ha desvelado sus intenciones, ya que lleva toda la temporada rotando entre el macedonio Stole Dimitrievski y el francés Luca Zidane, que realizó un buen partido ante el Real Madrid la pasada jornada liguera. La buena noticia para Iraola, que se ha llevado a todos a Sevilla y no ha dado lista, es que puede contar con el centrocampista Oscar Valentín, que se retiró lesionado del último partido liguero frente al Real Madrid por un golpe en el tobillo derecho.

- Alineaciones probables:

Real Betis: Claudio Bravo, Sabaly, Pezzella, Édgar, Álex Moreno; Guido Rodríguez, Guardado, Juanmi, Fekir, Canales y Borja Iglesias.

Rayo Vallecano: Zidane o Dimitrievski; Balliú, Catena, Mario Suárez, Fran García; Isi Palazón, Valentín, Comesaña, Álvaro; Trejo; Sergi Guardiola.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano)

Estadio: Benito Villamarín.

Hora: 21.00 horas (Telecinco).